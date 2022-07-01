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Ekonomi Milletvekili maaşlarına zam mı geldi? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?
Ekonomi

Milletvekili maaşlarına zam mı geldi? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge ile emekli milletvekili aylıkları gösterge sistemine bağlandı. kabul edilen önergeyle milletvekillerinin emekli aylığında yapılan artış, protokolün en üstündeki emekli aylığı skalasını da etkileyecek. Peki milletvekili maaşlarına zam mı geldi? Milletvekili maaşı ne kadar oldu? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Milletvekili maaşı ne kadar, kaç TL?

Yeniakit Publisher
2022-07-01 09:59:00 - 2022-07-01 10:01:22
Milletvekili maaşlarına zam mı geldi? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili emekli maaşlarının yanı sıra, eski cumhurbaşkanları, eski meclis başkanları ve eski başbakanların maaşlarının da endeksli olduğu cumhurbaşkanı ödeneğindeki bu artışın, gelen eleştiriler üzerine geri çekilmesini istemişti.

Milletvekili maaşları ne kadar oldu?

Türkiye gazetesindeki habere göre AK Parti grup yönetimi milletvekili emekli maaşları üzerindeki tartışmaların bitirilmesi için, farklı bir formül geliştirdi ve konu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna taşındı. Komisyonda memura ek gösterge getiren “Torba Teklif’’in görüşmeleri sırasında, milletvekili emekli maaşlarının yanı sıra, eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve eski bakanların aylıkları, cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkarıldı. Bu aylıkların memur maaş katsayısına bağlanmasına yönelik önerge kabul edildi.

Önerge ile TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları 126000 gösterge; emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115225 gösterge üzerinden ödenecek. Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya yükselecek.

Bu artışlar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve emekli milletvekilleri zamsız maaş alacaklar. Mevcut milletvekillerinin maaşı ise Temmuz ayında artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselecek. Komisyonda hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri önerge üzerinde söz almadı. Bir dakikalık süre içinde maaş artışlarını içeren önerge okunup oylandı.

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Yorumlar

Mustafa

Bir milletvekili de çıkıp demiyor ki halk ekonomik sıkıntı içindeyken milletvekili maaşına yapılan bu zam doğru değil. Haram zıkkım olsun, dilerim aldığınız bu paradan hayır görmezsiniz.
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