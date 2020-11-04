  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milletvekili Kenan Sofuoğlu Sakarya'da şehit polis memurunun evine ziyarette bulundu
Aktüel

Milletvekili Kenan Sofuoğlu Sakarya'da şehit polis memurunun evine ziyarette bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:34:51 -
Milletvekili Kenan Sofuoğlu Sakarya'da şehit polis memurunun evine ziyarette bulundu

SAKARYA (AA) - Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesini ziyaret etti.

Sofuoğlu, annesi Nurhayat Sofuoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve eşi Meliha Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin eşi Filiz Yüce ile şehit polis memuru Tekcan'ın evini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Daha sonra aynı kazada yaralanan polis memuru Özkan Aslan'ın evini ziyaret eden Sofuoğlu ve beraberindekiler, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ziyarette, emniyet mensupları da yer aldı.

- Olay

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibi, 15 Ekim'de, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir aracı kovalarken Erenler Mahallesi 1139 Nolu Sokak'ta yolcu minibüsüyle çarpışmış, motosikletten düşen 2 polis memuru yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Tekcan şehit olmuş, Özkan Aslan'ın ise vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilmişti.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan, Türkiye'nin 'Osmanlı planı'nı yine gündeme getirdi
Dünya

Yunanistan, Türkiye'nin 'Osmanlı planı'nı yine gündeme getirdi

Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümetle vardığı mutabaka..
Viyana'da neler oluyor? TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Viyana'da neler oluyor? TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece 4 kişinin öldüğü,17 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardında yatan gerçekler nedir? TRT Deut..
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay