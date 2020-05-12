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Aktüel

Milletvekili Kahtalı’dan camilerde cemaatle namaz kılma temennisi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, camilerde toplu namaz kılma temennisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:58:06 -
Milletvekili Kahtalı’dan camilerde cemaatle namaz kılma temennisi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, camilerde toplu namaz kılma temennisinde bulundu.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, 16 Mart 2020’den itibaren camilerde vakit namazları ile Cuma namazının toplu kılınmaması kararı üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen, camilerde ne zaman toplu namaz kılınacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor. Aynı zamanda bu yıl hac kurasında çıkanların kutsal topraklara hac farizası için gidip gitmeyecekleri de henüz netlik kazanmadı.


AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Allah’ım aynı coşku ve hazla Beytullah’ında tekrardan hac yapmayı ve tüm camilerimizde namazımızı kılmayı bizlere nasip eyle. Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen Alemlerin Rabbisin” dedi.

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