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Milletvekili ceza yedi! Stada giremeyecek

1. Lig'de Denizlispor-Hatayspor karşılaşmasını tribünden izleyen İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, tribündeki taraftarların kötü tezahüratta bulunmasından dolayı Eskişehirspor maçına girmeme cezası aldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:33
Milletvekili ceza yedi! Stada giremeyecek

1. Lig'de 3. haftadaki Denizlispor-Hatayspor karşılaşmasını taraftarlarla izleyen İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, tribündeki seyircilerin bir bölümünün kötü tezahüratta bulunmasından dolayı maça girmeme cezası aldı. 

Öztürk gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan karşılaşmayı protokol tribünü yerine seyircilerin arasında izlemeyi tercih ettiğini söyledi. 

Bu sırada bazı taraftarların "çirkin ve kötü tezahürat" yapması gerekçesiyle tribünde yer alanlara Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından maça girememe cezası verildiğini ifade eden Öztürk, "Passolig uygulaması suçluları bireysel olarak tespit etmek için var. Ancak tribündeki herkese ceza veriliyor. Bu uygulamanın detaylarını yetkili mercilere sorduk, cevap bekliyoruz." diye konuştu.

Konuyla ilgili meclise soru önergesi verdiğini aktaran Öztürk, yarın oynanacak Eskişehirspor maçını stattan izleyemeyeceği için üzgün olduğunu belirtti.

 
Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:33
  1. Hatay
  2. Eskişehir
  3. Denizli
  4. Yasin Öztürk
  5. İyi parti

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