  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Arnavutluk ve Azerbaycan'la imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:25:00 -
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 31 Ekim 2017'de Bakü'de imzalanan Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması'nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmayla, taraflar arasında savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili iş birliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında iş birliği sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca Türkiye ile Arnavutluk Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin, Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 sayılı kararın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbe girişiminin arkasından İsrail-Suudi Arabistan-BAE koalisyonu çıktı!
Gündem

Darbe girişiminin arkasından İsrail-Suudi Arabistan-BAE koalisyonu çıktı!

Türkiye'de 104 amiralin darbe bildirisi yayınladığı saatlerde Ürdün'de yaşanan Meliki Abdullah’ın engellemeyi başardığı darbe girişiminin ar..
Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi'nin FETÖ kavgası
Gündem

Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi'nin FETÖ kavgası

CNT Türk canlı yayında Abdulkadir Selvi ve Şaban Sevinç arasında çıkan FETÖ kavgası yüzünden Ahmet Hakan reklama gitti.
Azerbaycan'dan flaş karar! İki general tutuklandı
Dünya

Azerbaycan'dan flaş karar! İki general tutuklandı

Azerbaycan'da Milli Güvenlik Bakanlığından iki generalin tutuklandığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay