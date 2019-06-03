0553 313 94 23

Milletler Ligi 3. hafta karşılaşmalarının basın toplantısı Bangkok’ta gerçekleştirildi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, 04-06 Haziran tarihlerinde, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Huamark Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü hafta karşılaşmalarında ev sahibi Tayland’ın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:11
Milletler Ligi 3. hafta karşılaşmalarının basın toplantısı Bangkok’ta gerçekleştirildi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, 04-06 Haziran tarihlerinde, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Huamark Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü hafta karşılaşmalarında ev sahibi Tayland’ın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti ve Bulgaristan ile mücadele edecek.


FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü hafta karşılaşmaları öncesinde düzenlenen basın toplantısına, A Milli Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Kübra Akman ile diğer takım başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.


Türkiye Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Yeniden Tayland’da bulunmaktan dolayı mutluyum. Burada oynadığımız karşılaşmalarda her zaman güzel bir atmosfer oluyor. Birbirinden farklı 3 takıma karşı mücadele edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisi yaparak iyi bir voleybol oynamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.


Türkiye Takım Kaptanı Kübra Akman ise, “Milletler Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmıştık. İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Buradaki tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.


Voleybol Milletler Ligi’nin 3. haftasının maç programı şu şekilde:



4 Haziran Salı


11.05 Türkiye - Dominik Cum.


14.05 Tayland - Bulgaristan



5 Haziran Çarşamba


11.05 Türkiye - Bulgaristan


14.05 Tayland - Dominik Cum.



6 Haziran Perşembe


11.05 Bulgaristan - Dominik Cum.


14.05 Türkiye - Tayland

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığından mayıs ayı değerlendirmesi
    1. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    2. Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
    3. Amasya lise taban puanları 2019 Amasya..
    4. Bayramda PTT açık mı?
    5. Bakan Soylu açıkladı! Yarı yarıya düştü
    6. Canpolat park bahçe personelleri ile..
    7. Canpolat mahalle temsilcileriyle iftar..
    8. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    9. Bakanlık bayramda hastanede tedavi..
    10. Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm..
    11. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem..
    12. Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na..
    13. Van’da bayram hareketliliği
    14. Zonguldak’ta alacak-verecek kavgası: 1..
    15. Milletvekilleri Kale ilçesinde iftar..
    16. 'SP'li kardeşim!..RP ve Fazilet'i..
    17. Sudan'da gösterilere müdahalede ölü..
    18. İstanbul 14 Ağustos'u bekliyor! 100..
    19. Bu bayramda da şehitler unutulmadı!
    20. Nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen..
    21. ‘Midenin de bayram edeceği’..
    22. Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı
    23. Rusya tüm dünyaya duyurdu: Çekilmiyoruz
    24. Bakan Akar’dan Ramazan Bayramı mesajı
    25. TFF'den Ramazan Bayramı mesajı
    26. Karaman’da şehitlik ziyareti
    27. Gençlerbirliği'nde Gabriel Obertan..
    28. İngiltere’de camide çekiçli saldırı..
    29. Belediye başkanlarından bayram mesajı
    30. Vali Okay Memiş’in ramazan bayramı..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular