Milletle alay ediyorlar! Depremzedeler dışarıda mı yaşayacak ahlaksızlar?
Cumhuriyet gazetesi ahlaksızlıkta zirveyi yakaladığı haberinde, depremzedelerin adeta depremzede vatandaşlarımızın sokakta kalmasını ister gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen TOKİ deprem konutu sözünü hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede vatandaşlara evlerinin, TOKİ tarafından yapılacak konutlarla 1 yıl içinde teslim edileceğinin sözünü verdi.
Öte yandan depremzedeler, KYK yurtları ile birlikte, konteyner deprem konutları ve Akdeniz bölgesindeki otellere yerleşmeye başladı.
Ayrıca depremde evleri hasar gören vatandaşlarımıza nakdi yardımda bulunulacak.
Devlet, mağdur vatandaşların yeniden ev sahibi olabilmeleri için her adımı atarken, Cumhuriyet gazetesi Erdoğan tarafından verilen konut sözünü ne ahlaka ne vicdana ne de akla sığmayacak ifadelerle manşetine taşıdı.
Gazete, "Can pazarında inşaat sözü" ifadelerini kullandığı haberinde, adeta depremzede vatandaşların sokakta kalmalarını ister gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü hedef aldı.