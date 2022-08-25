'Milletin vergisiyle CHP medyasını beslemek!'

Bilindiği üzere CHP'li belediyelerden yandaş medyaya Avrupa'dan akan fonlar yetmiyormuş gibi bol keseden para dağıtılıyor. Milletin parasıyla yapılan bu ödenekler 'sorulduğu takdirde' havaya bakılıp ıslık çalınıyor! Hali hazırda darphanesi, fazladan parası olmayan bu belediyeler acilen vatandaşın sorunun çözmek yerine yandaşa apra yedirme derdindeler. Diriliş Postası Yazarı Ramazan Yaşar yazısında 'CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP’li belediye başkanlarının milletin parasını nerelere peşkeş çektiği açıkladı ama maalesef Türkiye’nin yoğun gündemi arasında kaynadı gitti.' ifadesine yer verdi. İşte o yazı:

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Eskişehir, Antalya…

Türkiye’nin nüfus ve ekonomik veriler açısından en büyük şehirleri…

HDP’nin verdiği oylarla bu illerde büyükşehir belediye başkanlıklarını CHP’li adaylar kazandı!

Bu şehirlerin nüfuslarıyla orantılı olarak devletin hazinesinden aldığı para da çok büyük.

Ayrıca belediye şirketlerinin de devasa bütçeleri var. Yani CHP’li belediye başkanları eski parayla “katrilyonluk” bütçelerin üzerinde oturuyorlar.

Üç yılın sonunda baktığımızda “katrilyonluk” bütçelerle yapılan hiçbir şey yok ortada. Peki bu paralar nereye harcanıyor?

CHP’Lİ BAŞKANLAR MİLLETİN PARASIYLA KARİYER YAPIYOR

“Bana mazbatamı çabuk verin. İstanbul’un kaybedecek bir saniyesi bile yok” diyen İBB Başkanı İmamoğlu üç yıldır yatıyor.

İstanbul’un en zor anlarında ya tatilde ya da yabancı bir ülkenin temsilcisiyle gizli görüşmelerdeydi.

ABB Başkanı Mansur ise eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’den 25 milyon lira rüşvet istediği iddiasıyla Türk siyasetine ve CHP kariyerine hızlı bir giriş yapmaktan başka bir şey yapmadı.

Sonra ortadan kayboldu. Ankara’yı kimin yönettiği belli değil. Ankara Mansur’a bir değil, on gömlek büyük geldi!

Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olan İstanbul İmamoğlu’nun elinde, Türkiye’nin başkenti Ankara Mansur’un elinde üç yılda can çekişir hale getirildi…

İmamoğlu ve Mansur’un tek kayda değer icraatları “belediyenin paralarıyla” Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı olma konusunda gündemde kalmak.

Milletin milyarlarca lira vergisini yandaş medya organlarına, ajanslara ve anket şirketlerine vererek cumhurbaşkanı adaylığı için kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar.

“BÜTÜN MUHALEFET BELEDİYELERİNİ HARACA BAĞLAMIŞLAR”

Devlet hazinesinden millete hizmet üretmesi için CHP’li belediyelere milyarlarca lira para aktarılıyor.

Peki bu paralar nereye gidiyor?

CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP’li belediye başkanlarının milletin parasını nerelere peşkeş çektiği açıkladı ama maalesef Türkiye’nin yoğun gündemi arasında kaynadı gitti.

Bu açıklamalardan sonra savcıların harekete geçip soruşturma açması, Sayıştay’ın devreye girip bu belediyelerin hesaplarına inceleme başlatması gerekiyor.

Bakın milletin alın teri vergileri, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paralar CHP’li belediye başkanları tarafından kimlere aktarılıyormuş.

Biz söylemiyoruz. Dört yıl önce cumhurbaşkanı adayı yaptıkları, elli yıllık Muharrem İnce’den dinleyelim…

“Sol havuz medyası var. Bunlar hazineden ve belediye kaynaklarından geçiniyorlar. Bir kanala ayda 600 bin lira veriyorlar. Belediyeleri (CHP ve İYİ Partili belediyeleri) haraca bağlamışlar. Genel merkezleri de yatırıyor. Haraca bağlamışsınız. Hangi belediye başkanı bunlara maaş ödemiyor? Halk TV, Tele 1, KRT CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor…”

Halkımız kul hakkı, yetim malı, millet aç aç, yolsuzluk, hırsızlık edebiyatı yapan Bay Kemal ve Meral’den cevap bekliyor. Milletin parasını “yandaş medyanıza” neden aktarıyorsunuz?