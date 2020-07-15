Milletin sadakati darbeyi engelledi

Hasan Eğrigöz Ankara

Hain girişimi duyar duymaz Ankara’daki milletvekillerinin TBMM’ye çağrıldığını ifade eden Akçay, “O tür ortamlar can pazarı gibidir ama o meşum gecede hiç kimse kendini düşünmedi. Ölüme meydan okudu herkes. Görevimiz büyük bir sorumluluğun gereği olarak, TBMM'ye işgalcileri kesinlikle sokmamaktı” dedi. “Hain darbe kalkışmasını sizce engelleyen şey neydi?” sorusuna cevap veren Akçay,

“Hain darbe girişimini engelleyen şey, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve demokratik haklarına olan sadakatidir.15 Temmuz, Türk milletinin iradesine cansiperane sahip çıktığı, Türk tarihine 21. Yüzyılda yeni bir kahramanlık destanının nakşedildiği gündür” ifadelerini kullandı. FETÖ’cülerin devlet kurumlarından temizlenmesiyle Türkiye’nin şaha kalktığını da belirten Akçay, “Devletimiz, kılcal damarlarındaki hastalıklı dokuları temizlemiş gelişmesinin önündeki engellerden birini kaldırmıştır. Türkiye terörden arındırılmış bir toplum düzeniyle 2023, 2053, 2071 hedeflerine kararlı adımlarla yürüyecek” diye konuştu.