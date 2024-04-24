Milletin parası fondaşlara aktı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

PKK’nın uzantısı DEM Parti ile ‘kent uzlaşısı’ yaparak ele geçirdikleri belediyeleri yandaş çiftliğine çeviren CHP’li başkanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bahanesiyle verdikleri ilanlar yandaşlarına adeta çifte bayram yaşattı.

Aslan payı marjinal Birgün'ün

23 Nisan 2024 tarihli nüshasını haber değil reklam yayınlayarak geçiren gazetelerden Birgün, aralarında Muğla, Bursa ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri’nin de olduğu 10 CHP’li belediyeden aldığı ilanla zirvede yerini aldı. Marjinal sol örgütlerin tüneği haline gelen BirGün gazetesine ilan yağdıran CHP’li belediyeler arasında İzmir, Bursa ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Konak, Kadıköy, Odunpazarı gibi ilçe belediyeleri reklam verirken Sol Parti’nin kazandığı tek ilçe belediyesi olan Hozat Belediyesi Başkanı Aydın Kaya, CHP’li İstanbul Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Karabağlar Belediye Başkanı Helin Kınay ve İzmir Büyükşehir Başkanı Dr. Cemil Tugay BirGün gazetesine sözde görüş belirten duygu ve düşüncelerini ifade eden Advertorial reklam verdi.

Karar hâlâ gözdeleri

14 - 28 Mayıs Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yaparak Meclis’e 10 vekil sokan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar gazetesine 5 ilanla CHP’li belediyelerden en çok reklam kapan 3. gazete oldu. Karar’a ilan veren belediyeler arasında İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Kartal ve Beylikdüzü Belediyeleri yer aldı.

Sözcü'ye ceza kestiler

İmamoğlu ile kavgalı olan Sözcü gazetesi ise 23 Nisan’da reklam pastasından payını alamadı. Sözcü, sadece Beylikdüzü Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi reklam alırken 2 ilanla 4. sırada yer aldı. Öte yandan, dünkü nüshasında Türkiye’yi Kuzey Kore gibi tek ideoloji bataklığına sürüklemek isteyen laikçilerin bayrak taşıyanı Sözcü, Kemalist olmayan milyonlarca vatandaşa nefret kustu. Azgın gazete, Mustafa Kemal’e yazılmış bir şiiri birinci sayfasına ‘seni sevmeyen kahrolsun’ şeklinde manşete yer verdi.

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Milli Gazete gözden düştü

Saadet Partisi’nin yayın organı Millî Gazete ise bu yıl gözden düşen gazeteler arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl ittifak ortağı olduklarından dolayı reklama boğulan Millî Gazete’ye bu yıl sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi ilan verdi.