Milletin birliğine saldıran TTB cezalandırılsın

Hasan Eğrigöz Ankara

Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarını kışkırtarak, salgınla mücadeleyi sabote etmeye çalışan Türk Tabipler Birliği’nin (TTB), kendi alanı olmayan konularda beyanat ve eylemlerde bulunmasının TTB kanununa aykırı olduğu ortaya çıktı. Türk Tabipleri Birliği’nin yapmış olduğu bu işlemin hem hukuka uygun olmadığını, hem de kamu vicdanını derinden sarstığını söyleyen Hukuk, Adalet ve Kardeşlik Derneği (HAKDER) Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, TTB’nin bu gayri hukuki açıklamalarının asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

Barolor gibi etkinliği sonlandırılmalı!

Demir, şöyle devam etti: “Türk Tabipleri Birliği misyonunun dışına taşarak Türk kamuoyunda infial yaratacak açıklamalar, hezeyanlarda bulunmuştur. Dolayısıyla bunu artık teamül haline getirmiş ve sürekli milli birlik ve beraberliği sarsıcı açıklamalar yapmaktan çekinmez hale gelmiştir. Dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği’nin bu tutumunun, hem hukuka uygun olmadığını, hem de kamu vicdanını derinden sarstığını üzülerek ifade ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği’nin en kısa zamanda bu tarz milli birlik ve beraberlik gerektiren konulara ilişkin yaptığı açıklamalara son vermesini, son vermemesi durumunda ise aynı Türkiye Barolar Birliği gibi kendisinin kamu nezdindeki etkinliğini sonlandıracak hukuki çalışmalar içine girileceğini ifade etmek istiyoruz. Türk Tabipleri Birliği’ni şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Milli birliğe saldırı, görevi haline gelmiştir

TTB’nin tutumunun sadece mesleki etik ve kurallara aykırı olmadığını, ülkemizin ve milletimizin birliğine zeval getirici olduğunu ifade eden Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur ise şunları söyledi: “Türk Tabipleri Birliği Kanunu, açık bir hükümle; Birliğin işleyişini ve mükellefiyetlerini ortaya koymuştur. Bu çerçevede birlik, halk sağlığı ile ilgili meselelerde resmi makamlarla iş birliği yapmak ve yardım sağlamakla mükelleftir. Ancak yaşadığımız süreçte Türk Tabipleri Birliği, sürecin sıhhatine ve selametine katkı sağlamak yerine politik bir refleks geliştirmek suretiyle çözümsüzlüğe hizmet etmeyi adet haline getirmiştir. Pandemi sürecinin kahramanları olan kıymetli sağlık çalışanlarımızı teskin etmek, onlara moral ve motivasyon kazandırmak ve onların haklarına ilişkin çalışmalar yapmak yerine onları kışkırtmak ve protestolara sevk etmek sadece kanuna, ahlaka, mesleki etik ve kurallara aykırı değil aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin birliğine de zeval getirici bir yaklaşım olmuştur. Türk Tabipleri Birliği'nin anayasal hüviyetine ve kanunî mesuliyetlerine uygun hareket etmemesi ve kronik bir hale gelen politik ve ideolojik taassupları; birliği amacının dışına sürüklemiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türk milletinin de geçirdiği bu zor günlerde; birliğin bu hezeyanlarını kınıyor, hukuka, ahlaka ve ilgili mevzuata uygun davranmaya davet ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği, kamu güvenliğine ve kamu sağlığına aykırı tutumlarını sürdürmeye devam ederek milli birliğimizi sarsmaya tevessül edici bir misyona bürünmektedir. Bu haliyle birliğin yetkililerinin ve idarecilerinin hukukî ve cezaî sorumlulukları doğmuştur. Bu noktada ivedi bir adım beklemekteyiz.”