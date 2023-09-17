Milletin adamı Menderes’i rahmetle anıyoruz

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27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes, Hakk’a irtihalinin 62. yıl dönümünde rahmetle anılıyor. CHP destekli 27 Mayıs cuntacıları tarafından iktidardan indirilen Menderes, 17 Eylül 1961’de İmralı Adası’nda idam edilerek milletin kalbine gömüldü. Tek parti diktasının sona erdiği 1950 yılındaki ilk serbest seçimde yüzde 55’lik oranla iktidara gelen Demokrat Parti ile Türkiye’ye Adnan Menderes güneşi doğdu. “Yeter Söz Milletindir” sloganıyla iktidara gelen Menderes, ilk icraat olarak 1932’de uygulamaya konulan Arapça ezan yasağını kaldırdı. Minarelerden yeniden ‘Allahuekber’ sadasının semaya yükselmesini sağlayan bu karar ve devamında dindarlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş kaldırıldı. Müslüman Anadolu insanının yeniden ‘insan’ muamelesi gördüğü dönem, sadece 10 yıl sürdü. Takvim yapraklarının 17 Eylül 1961’i gösterdiği o meşum gün ise hasta yatağından kaldırılan Menderes, İmralı Adası’nda kurulan idam sehpasına çıkarıldı. Milletin Türkiye’yi yönetmesi için başbakan yaptığı Menderes asılarak idam edildi. Darbeciler, Menderes’in idam ipinin masrafını dahi ailesinden tahsil ederek zulmü hangi boyutta uyguladıklarını gösterdi.