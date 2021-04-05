Millete sesleniş konuşması ne zaman? Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması hangi gün?
Ulusa Sesleniş ne zaman, saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerlendirme toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Toplantı ardından bir Millete Sesleniş konuşması olacağını belirtti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan neden açıklama yapacak?
Millete Sesleniş konuşmasının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirme toplantısı sonrası açıklamlarda bulunduktan sonra Ulusa Sesleniş konuşması yapacağını bildirdi.
Millete sesleniş konuşması ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Nisan günü gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması için gün verdi. Erdoğan, '' Yatırımlar dahil bütün bunları kronolojik olarak Çarşamba günü millete seslenişte açıklayacağım. Çarşamba günü Türkiye ekonomisinin salgın şartlarında hangi başarılı işleri ortaya koyduğunu milletimizle paylaşacağım.'' ifadelerine yer vererek tarihi duyurdu. Cumhurbaşkanı 7 Nisan Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirilecek.