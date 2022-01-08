Millete küfürler savuran İYİ Partili küfürbaz serbest bırakıldı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfür skandalının ardından İYİ Parti'de yeni bir rezalet patlak vermişti.

Dilovası ilçesinde yaşayan ve İYİ Parti üyeliği bulunan Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti.

İYİ Parti'den ilişiği kesildi

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şahsın davranışının kabul edilemez olduğu belirtilerek, Erhan Göçmez'in 3 ay önce partiye üye olduğu ve partide herhangi bir görevinin olmadığı kaydedilmişti. Aynı zamanda açıklamada, Erhan Göçmez'in İYİ Parti ile ilişiğinin kesildiği de ifade edilmişti.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Erhan Göçmez polis ekipleri tarafından Dilovası ilçesinde yakalandı. Yakalanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Göçmez, yapılan işlemlerin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.