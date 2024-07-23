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Gündem Millet ucuza yemesin iktidar zora düşsün! Kasa kasa domatesi çöpe döktüler
Gündem

Millet ucuza yemesin iktidar zora düşsün! Kasa kasa domatesi çöpe döktüler

Yeniakit Publisher
2024-07-23 13:27:00 - 2024-07-23 13:27:32

Bazı üreticiler fahiş fiyatlarla milleti canından bezdirmeye devam ederken; bu kez İstanbul'da kasa kasa domatesin vatandaşa uygun fiyatla satmak yerine çöpe döküldüğü görüldü.

Türkiye bir yandan gıda enflasyonu ile mücadele ederken, diğer bir yandan gıda terörü sürüyor.

Vatandaş gıda fiyatlarında fahiş fiyatlardan şikayet ederken, bazı üreticilerin 'para etmiyor' diyerek çöpe dökmesi tepki çekiyor.

Bu kez de İstanbul'da çarşı pazarda kilosu 30 TL'den başlayıp 60 TL'ye varan fiyatlarla satılan yüzlerce kilo domates, Bayrampaşa halinde çöpe dökülmüş halde bulundu.

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