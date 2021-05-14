Millet sağlık derdinde Meral Akşener seçim derdinde!

YENİ AKİT / ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti teşkilatı ile video konferans yöntemiyle düzenlenen bayramlaşma programında “Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” ifadelerine ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Akşener yaptığı paylaşımda yine erken seçim çağrısı yaptı.

Erdoğan helallik istedi, Akşener 'erken seçim' istedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatı ile video konferans yöntemiyle düzenlenen bayramlaşma programında, “Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” ifadelerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener erken seçim çağrısı naraları atarak cevap verdi.

Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sayın @RTErdogan sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim” ifadelerini kullandı.