Millet İttifakı'nda sular ısınıyor! Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşan Akşener'in kullandığı ifadeler Millet İttifakı'nı sarsacak türden.

İşte Meral Akşener'in o açıklaması:

"Ben bu soruya çok net cevap veriyorum. Seçimli bir sistemde başbakan seçilmeyi, Cumhurbaşkanı seçilmeyi bu ülkede yaşayan her vatandaş ister. Bu çok onurlu bir görev olduğu için ister. Kim istemez ki. Biz Türkiye'nin geleceğini zora sokacak herhangi bir adımın veya herhangi bir hedefin bir parçası olmayacağız. Ben kendi adıma söylüyorum. O kadar hızlı tüketiliyor ki Türkiye'de her şey. Ben isimler üzerinden de konuşmayı yanlış buluyorum"

Kılıçdaroğlu da adaylığa sinyal yakmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunmuştu.

Konuşmasında hükümeti eleştirdiği bölümde AK Parti sıralarından gelen 'Aday ol' tepkisine karşılık veren Kılıçdaroğlu, adaylığın sinyalini vermişti.Tepki üzerine AK Parti sıralarına dönen Kılıçdaroğlu, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" ifadelerini kullanmıştı.