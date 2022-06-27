Millet İttifakı’nda Demirtaş sendromu

AK Parti MKYK üyesi Araştırmacı Yazar Orhan Miroğlu, siyasi gündeme Akit’e değerlendirdi. Muhalefet cephesinde, “Tayyip Erdoğan giderse, Türkiye kurtulacak” gibi tuhaf bir anlayış geliştiği tespitinde bulunan Miroğlu, şunları dile getirdi: “Erdoğan, Türkiye’nin en hayati siyasi döneminde çok güçlü bir liderlik sergiledi. Ve AK Parti’yi Türkiye partisi yaptı. Diğerleri bunu başaramadı. Çeyrek asırdır Türkiye’yi yönetmiş olacak. Tayyip beyin İstanbul gibi, Türkiye’de siyaseti belirleyen bir ilde, belediye başkanlığı yapmasını da ayrı bir yere koyalım. Muhalefete, seçmenin şöyle diyeceğini düşünüyorum; ‘AK Parti’ye son seçimlerden bu yana oy vermiş seçmenin, yerine ne koyacaksınız?’ Tayyip Bey 40 yıldır siyasette. Türkiye’nin bu 23 yılda neler kazandığını bu seçmenin soracağını ve bu kaybetmeme duygusu, kazanımları kaybetmeme duygusunun, sandığa ciddi bir biçimde yansıyacağını düşünüyorum.”

“Seni başkan yaptırmayacağız”

6+1’in 1’ini temsil eden HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın söylemini hatırlatan Miroğlu, şöyle devam etti: “Demirtaş bugün hâlâ ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ sendromuyla yaşadığını gördüm. O sendromdan bir türlü kurtulamamış. Ve bu sendrom şu an Millet İttifakı partileri tarafından da yaşanıyor. O slogan etrafında birleşiyorlar hâlâ. Yani insan birilerinin böylesi bir sendroma yakalandığını düşündüğünde, o sendromun en azından orayla sınırlı kalmasını ister, gönül bunu istiyor. Bu bir sendrom yani bu başka bir şey değil, ama şu an Millet İttifakı ve CHP aslında fena bir biçimde, ister farkında olsunlar ister olmasınlar, bu sendroma yakalanmış durumdalar. Yani, ‘seni başkan yaptırmayacağız’ sendromu.”

CHP 100 yıldır aynı kafa

CHP seçmenine de değinen Orhan Miroğlu, şunları aktardı: “CHP’nin seküler, laik tabanını biliyoruz, biraz zor değişen bir seçmen bu. Hatta bütün seçimlerde hiç değişmeyen oy kullandığını biliyoruz. Çünkü programları değişmiyor. ‘Biz eski CHP değiliz’ dedi Kılıçdaroğlu, Erdoğan da eski ile bugün arasında bir fark yok diye bir cevabı oldu. Bence doğru bir tespit. 20 yılda girilmiş bütün seçimlerde yüzde 20-25 civarında oylar, CHP’deki farklı kesimlere tahammülsüzlük, mesela muhafazakar kesimlerin CHP’de temsil oranı nedir, bunu herkes sorsun. Bekaroğlu dışında ikinci bir isim sayamıyoruz. Gelelim Kürt aktörlere.. Sezgin Tanrıkulu’nu geçemedi bu parti.”

Millet İttifak'ı umut vermiyor

Millet İttifakı’nın seçmene hiçbir umut vermediğini savunan Miroğlu, şunları söyledi: “Bir de masaya oturmadan önceki haller var. Mesela İyi Parti... İstanbul’daki başkanlığı hakkındaki iddiaları vs galiba karşılıklı davalar açıldı. Gelecek ve Deva Partilerinin kuruluş amaçları anlaşılamadı. Akşener bu tezatları defalarca dillendirdi; ‘Biz muhafazakar çevrelere giremiyoruz.’ Buna CHP’yi de ortak ederek söylüyor. Yani Türkiye’yi yönetme ideali, tahayyülü vesaire yok. ‘Biz AK Parti gibi Kürt seçmenin kümelendiği alanlara da girmeye hazırız’ da diyemediler. Çünkü orası onlara yasak. Çünkü HDP’den tek oy alamazlar. Kandil’deki adamlar buna rıza göstermez. Bir de milliyetçilik çelişkileri eklersek Millet İttifakı seçmene umut vermiyor.”

AK Parti, Doğu'ya samimi

AK Parti’yi de değerlendiren Miroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “AK Parti hiçbir zaman frene basmadı. Bakın demokrasinin bölgede işlemesinin en büyük garantisi yine AK Parti oldu. 2000’den sonra her zaman söylüyorum, eğer Cumhurbaşkanımız bir lider olarak, ‘Ben bu kesimin de lideriyim’ diyerek tarih sahnesine çıkmasaydı, geçmişten geldiği muhafazakar hareketle olan muhasebesini bildiğimiz şekliyle sona erdirmeseydi ve AK Parti siyaset sahnesine bu şekilde çıkmasaydı, bugün Türkiye’nin içinde bulunacağı siyasi tablo konusunda iyimser, olumlu şeyler söyleme olanağımız olmayabilirdi. Çünkü bölgenin bir tek partiye HDP’ye mahkum olması anlamına gelirdi bu. Tayyip Bey’e duyulan ilgi, bir başka lidere duyulmadı. Ak Parti’nin bölgeye karşı muazzam bir samimiyeti var.”