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Millet İttifakı birbirine düştü!

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Millet İttifakı'nda sert tartışmalar ve istifalar yaşanıyor.

03 Mart 2019 Pazar 19:58
Millet İttifakı birbirine düştü!

 SEZAİ ERHAN  MALATYA 

Malatya’da Millet ittifakında yer alan Cumhuriyet Halk Partisinde(CHP) Malatya il sekreteri Avukat Ercan Kısacık’ın istifasının yanı sıra İYİ Parti’nin bazı aday ve teşkilat üyeleride kentte CHP’ye tepki gösterdi. İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya tepki gösterdi. Parlak, “Ağbaba, Millet İttifakı’nı düşünmeden hareket ediyor. Millet İttifakı Veli Ağbaba’nın umurunda değil” dedi.

Millet İttifakı'nın ruhu bozuluyor

Parlak, “Millet İttifakı’nın Hekimhan Belediye başkan adayı Turan Karadağ’ın daveti üzerine Hekimhan’daki seçim bürosu açılışına gitmemiz Veli Ağbaba’yı niye rahatsız ediyor? Biz şuanda ittifak halinde değil miyiz? Birçok ilçemizde ve Büyükşehir’de CHP’nin adaylarını desteklerken bizim Hekimhan’da büro açılışında olmamıza Veli Ağbaba niye rahatsız oluyor? Bizim de duyacağımız şekilde etrafındaki insanlara ‘İYİ Parti niye burada, bunlar niye geldi’ tarzı konuşmalar Millet İttifakı ruhuna yakışmayan bir harekettir. Ayrıca bizi davet eden CHP Hekimhan Belediye Başkan adayı Turan Karadağ’dır. Bu neyin rahatsızlığıdır” şeklinde konuştu.

CHP’li Ağbaba saygızıslık yapıyor

CHP’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe’nin de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya Millet ittifakını bozucu sözlerinden dolayı tepki gösterdiğini ifade eden Parlak "Veli Ağbaba’nın bu saygısızca hareketinden dolayı tepki gösteren CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe’ye teşekkür ederim" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:58
  1. Malatya
  2. Millet ittifakı
  3. İYİ Parti
  4. Veli Ağbaba
  5. CHP
  6. Cem Parlak

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