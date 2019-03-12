Millet İttifakı adayı Özdemir’den kreş müjdesi

Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, milletin belediyesinde, belediye kreşlerinin sayısının artacağını müjdeledi.

Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, mahallelere kreş müjdesi verdi. Göreve geldiklerinde belediye kreşlerinin sayısını arttıracaklarını belirten İsa Özdemir, "Ücretsiz ulaşım ve ücretsiz eğitimle 0-6 yaş grubu ana kuzularımıza aile olmayı hedefliyoruz." dedi.

Belediye kreşlerinin sadece mesai saatleri içinde değil akşamları da Şehzadeler halkının hizmetinde olacağını ifade eden Millet İttifakının adayı İsa Özdemir, "Özel günlerde anne ve babalar artık çocuklarını bir kaç saatliğine de olsa bırakacak güvenli bir yer aramayacak. Kreşlerimiz nöbet sistemiyle akşamları da hizmet verecek ve aileler çocuklarını kreşlerimize bırakabilecekler." diye konuştu.

Şehzadeler Belediyesinin sosyal belediyecilik de marka bir belediye olacağını iddia eden İsa Özdemir, "Halkımızın taleplerini önemsiyor, projelerimizi bu doğrultuda hazırlıyoruz. Şehzadeler halkımız nasıl bir belediye istiyorsa, Şehzadeler belediyesi öyle olacak."’ şeklinde konuştu.