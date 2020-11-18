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Medya Millet can derdinde bunlar şaklabanlık! Avrupa Yakası'nın oyuncusundan rezil paylaşım
Medya

Millet can derdinde bunlar şaklabanlık! Avrupa Yakası'nın oyuncusundan rezil paylaşım

Oyuncu Gülse Birsel, koronavirüs salgınının artış göstermesinin ardından getirilen sokağa çıkma yasağına yıllar önce yayınlanan Avrupa Yakası'ndan Burhan Altıntop karakterinin videosunu paylaşarak skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:07:00 -
Millet can derdinde bunlar şaklabanlık! Avrupa Yakası'nın oyuncusundan rezil paylaşım

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni koronavirüs tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Buna göre; 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Getirilen yasağın duyurulmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Gülse Birsel, yıllar önce yayınlanan Avrupa Yakası dizisinden Burhan Altıntop'un bir sahnesini yayınladı. Oyuncu paylaşımına "Son Covid 19 yasaklarına göre hangi akşam saat kaçta kim tam olarak nerede olacak, paket servis hafta ortası kaça kadar, hafta sonu restorandan tatlı helva getirtme vaktimiz olacak mı yoksa o da 20.00'den sonra şey mi..." notunu yazarak resmen alınan kararla ilgili tepki çeken paylaşıma imza attı.

Koronavirüs vaka artışını sözde sanatçılar her geçen gün ti’ye almaya devam ediyor.

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