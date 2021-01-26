Militan vali arayan CHP tarihine baksın

Enver Kuyucu İstanbul

CHP’nin tek parti iktidarının hüküm sürdüğü yıllarda valilerin parti teşkilatları içerisinde seçilmesini yasal bir zemine oturtmak için genelge yayınladıkları ortaya çıktı. İsmet İnönü imzasıyla 1936 yılında yayınlanan genelgede, vilayetlerle parti örgütlerinin kaynaştırıldığının tüm kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulduğu belirlendi. Devletin partileştirildiği skandal genelge sonrası, dönemin İçişleri Bakanı’nın CHP Genel Sekreteri olduğu, birçok ilin valisinin de aynı zamanda CHP İl Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

Valiler için özel genelge!

Kirli bir kaset kumpasıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı iftira ve hakaret siyaseti iğrenç bir boyuta doğru gidiyor. Mikrofonu eline her alan CHP’li isim, ya şerefli askerimize ya da devletimizin kritik birimlerinde önemli görevler üstlenen kamu görevlilerine ağız dolusu hakaret ediyor. Bunun en son örneğini ise CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, vali ve kaymakamlarımıza ‘militan’ diyerek gösterdi. Canı pahasına görev yapan mülki idare amirlerini ‘militan’ diyerek aşağılama cüreti gösteren CHP’lilerin tek parti iktidarı döneminde ise valileri bulundukları ilin il başkanı yapmak için özel genelge çıkarılmış. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü imzasıyla 18 Haziran 1936 tarihinde yayınlanan genelgede, “Vilayet ve özel idarelerle, belediyeler ve parti örgütü kaynaştırılmıştır” ifadelerine yer veriliyor. Bu genelgeyle CHP ve mülki idare amirleri arasındaki bağın sıkılaştırıldığı vurgusu yapılıyor. Genelge sonrası içişleri bakanının parti genel sekreteri, valilerin il başkanı, umumi müfettişlerin ise parti örgütü müfettişi olmasının yolu açılmış oldu.

Hem vali hem CHP il başkanı

Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya skandal genelgeden yalnızca bir gün sonra milletvekillerine ve bakanlara gönderdiği yazıda, aynı zamanda parti genel sekreteri olduğunu da duyuran bir telgraf da geçiyor.

Şükrü Kaya tarafından yine aynı gün il valiliklerine gönderilen telgrafta ise şu ifadelere yer veriliyor: “Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Vekili İsmet İnönü’nün tebliğ ettiği karar doğrultusunda parti başkanlık ödevini parti tüzüğü hükümlerine göre yerine getiriniz ve görevi devir aldığınızı bildirmenizi rica ederim.”

Dönün geçmişinize bakın

Kaya’dan telgrafı alan birçok ilin valisi aynı gün CHP İl Başkanlığı görevini devralıyor. Onlardan biri Kocaeli Valisi İsmail Hamit Oskay, İçişleri Bakanlığı’na çektiği telgrafta, “Bugünden itibaren CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Zonguldak Milletvekili Halil Türkmen’den devir aldığımı arz ile derin saygılarımı sunarım” diyor. Oskay’dan sonra Kocaeli Valiliğine atanan Ziya Tekeli de İl Başkanlığı görevini aynı anda yürüttü. İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ da genelge sonrası İl Başkanlığı görevini üstlendi. Üstündağ’dan sonra Vali olan Lütfi Kırdar da aynı görevi yürüttü. Yakın zamanda ise Bolu Valisi iken merkeze çekilen Ali Serindağ ile CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın seçim işbirliği kamuoyunu gündemine bomba gibi düşmüştü. 2008 yılında bir araya gelen Sav ve Serindağ’ın, Bolu seçimlerini kazanabilmek için buluştukları toplantı, kendi dikkatsizlikleri neticesinde basına sızmıştı. Serindağ daha sonra CHP’den Gaziantep Milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.