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Kadın - Aile Milföy yatağında et kavurma: talep çok! Binlerce çalışan bisküvi ve abur cuburu çöpe atsın! Bunu da deneyin
Kadın - Aile

Milföy yatağında et kavurma: talep çok! Binlerce çalışan bisküvi ve abur cuburu çöpe atsın! Bunu da deneyin

Yeniakit Publisher
2023-08-31 20:42:00 - 2023-08-31 20:46:59
Milföy yatağında et kavurma: talep çok! Binlerce çalışan bisküvi ve abur cuburu çöpe atsın! Bunu da deneyin

Milföy çanağında et sote tarifi! Çalışan bir kadın evindeki malzemelere göre tarif yapmak zorunda kalır. Sağlıklı bir yaşamın anahtarının sağlıklı beslenme olduğunu hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Bunu uzmanlarda her fırsatta dile getiriyorlar! Kolay malzemelerle, harika sonuçlar: Ağzınıza bir avuç atın lezzete tanık olun! Çalışan kadınların favorisi!

Milföy Yatağında Et Kavurma Tarifi İçin Malzemeler

400 gr dana eti
Çeyrek çay bardağı zeytinyağı
1 büyük yemek kaşığı tereyağı
3 tane köy biberi
1 küçük soğan
Yarım domates
1 tatlı kaşığı salça ( domates biber karışık )
Pul biber
Tuz
Milföy ve ısıya dayanıklı küçük kaseler onları yağlamak için az sıvı yağ

Milföy Yatağında Et Kavurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Görüntüsüyle çok şık davet sofralarına yakışacak eti farklı sunabileceğiniz bir tarifimiz var milföyle etin lezzetine bayılacaksınız deneyin arkadaşlar.

Ben dana eti kullandığım için önceden pişirmem gerekiyor tencereye eti alıp üzerine 1, 5 su bardağı su ekliyoruz.
200 ml su bardağımın ölçüsü altını iyice açıp kaynamasını sağlıyoruz,
Etin üstünde biriken köpükleri alıp ocağın en küçük gözüne koyup altını kısıyoruz .
Suyunu çekmeye yakın pul biber ,kekik ,yeni bahar ,tuz ekliyoruz.
Birer tutam çeyrek çay bardağı zeytinyağı tepeleme bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz .
Suyunu iyice çekip çıtır çıtır ses gelmeye başladığında soğan biber ekliyorum biraz kavrulunca domates salça az pul biber ekleyip 1-2 dakika sonra kapatıyoruz.
Isıya dayanıklı küçük kasetlerin ağız kısmını sıvı yağ ile yağılıyorum et soteden tepeleme koymayın eti ekledikten sonra milföyleri kare halinde kesip kaselerin üstüne koyuyoruz.
Uçlarını hafif aşağıya doğru bastırıp aralıklı bir şekilde fırın tepsisine diziyoruz.
Üstü kızarana kadar pişiriyoruz.
Servis yapacağınız da milföyü biraz bıçakla oynatıp kaldırın tabağa koyun üstüne etleri koyun servise hazır bunu tavukla da yapabilirsiniz .

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