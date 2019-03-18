Milano derbisinde gülen taraf İnter oldu!
İtalya Serie A'nın 28. haftasında İnter, deplasmanda Milan'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.18 Mart 2019 Pazartesi 01:11
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasındaki derbi maçta Inter, Milan'ı 3-2 yendi.
Milano kulüpleri arasındaki karşılaşmada Milan, Inter'i konuk etti. Inter, Vecino'nun 3, De Vrij'in 51 ve Martinez'in (penaltıdan) 67. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Hakan 90 dakika oynadı
Ev sahibi ekibin golleri ise 57. dakikada Bakayoko ve 71. dakikada Musacchio'dan geldi.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Puanını 53'e çıkaran Inter, 51 puanda kalan Milan'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.
YORUM YAZ