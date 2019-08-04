Milan'a Cezayirli orta saha oyuncusu - İtalyan kulübü Milan, Empoli'nin 21 yaşındaki futbolcusu Bennacer ile 5 yıllık sözleşme imzaladı



ANKARA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Cezayirli orta saha oyuncusu İsmail Bennacer'i Empoli'den transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bennacer'in transferi konusunda Empoli ile anlaşmaya varıldı ve 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Cezayirli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, transferin 16 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Fransız ekibi Arles'in altyapısından yetişen Bennacer, Empoli öncesi Arsenal'in 21 ve 23 yaş altı takımlarının yanı sıra Tours'da oynadı. Cezayir Milli Takımı formasıyla 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Bennacer, turnuvanın da en iyi oyuncusu seçilmişti.

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