İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan ile İnter derbi maçında karşı karşıya gelecek. Milan ile İnter arasında oynanacak olan Milano derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti. Milan kulübü, dev maç öncesi hasılat rekorunun kırıldığı açıklandı. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

San Siro'da oynanacak olan Milan İnter derbisi bugün saat 22:30'da Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Milan İnter maçı istatistikleri

Milan

- Rakibinden 1 puan farkla ligde 3. sırada olan Milan, son 5 lig maçını kaybetmedi. 8 asistle takımının en çok asist yapan oyuncusu olan temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu’nun bu maça 11’de başlaması bekleniyor.

- Giacomo Bonaventura dışında takımda önemli bir eksik yok.

- "Derby Della Madonnina" olarak adlandırılan bu derbinin son on senesinde oynanan en gollü maça 6 Mayıs 2012 tarihindeşahitlik ettik.

- Milan'ın 4-2 kaybettiği maçta Inter'li Diego Milito’nun hat-trick’ine Zlatan İbrahimovic’den 2 golle cevap gelirken, maçın perdesini 87. dakikada Maicon kapatmıştı.

İnter

- Inter tarafında ise kadro dışı olan yıldız oyuncu Icardi 8 maçtır forma giymiyor.

- Teknik direktör Luciano Spaletti, bu durumun sağlık ekibinin verdiği kararla ilgili olmadığı, oyuncunun kendi isteğiyle antrenmanlara çıkmadığını belirtti. Icardi'nin ise “Ne zaman hazır hissedersem o zaman çıkacağım” dediği öğrenildi.

- Icardi’nin yokluğunda son 4 lig maçının 2’sinde puan kaybettiler.

- Nainggolan, Brozovic, Miranda gibi önemli isimlerin durumları maç saatinde netlik kazanacak. Savunmanın alternatif isimlerinden Vrsaljko ise sakat.