0553 313 94 23

Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan ile İnter derbi maçında karşı karşıya gelecek. Milan ile İnter arasında oynanacak olan Milano derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti. Milan kulübü, dev maç öncesi hasılat rekorunun kırıldığı açıklandı. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

17 Mart 2019 Pazar 04:56
Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan ile İnter derbi maçında karşı karşıya gelecek. Milan ile İnter arasında oynanacak olan Milano derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti. Milan kulübü, dev maç öncesi hasılat rekorunun kırıldığı açıklandı. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

San Siro'da oynanacak olan Milan İnter derbisi bugün saat 22:30'da Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Milan İnter maçı istatistikleri

Milan

- Rakibinden 1 puan farkla ligde 3. sırada olan Milan, son 5 lig maçını kaybetmedi. 8 asistle takımının en çok asist yapan oyuncusu olan temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu’nun bu maça 11’de başlaması bekleniyor.

- Giacomo Bonaventura dışında takımda önemli bir eksik yok.

- "Derby Della Madonnina" olarak adlandırılan bu derbinin son on senesinde oynanan en gollü maça 6 Mayıs 2012 tarihindeşahitlik ettik.

- Milan'ın 4-2 kaybettiği maçta Inter'li Diego Milito’nun hat-trick’ine Zlatan İbrahimovic’den 2 golle cevap gelirken, maçın perdesini 87. dakikada Maicon kapatmıştı.

İnter

- Inter tarafında ise kadro dışı olan yıldız oyuncu Icardi 8 maçtır forma giymiyor.

- Teknik direktör Luciano Spaletti, bu durumun sağlık ekibinin verdiği kararla ilgili olmadığı, oyuncunun kendi isteğiyle antrenmanlara çıkmadığını belirtti. Icardi'nin ise “Ne zaman hazır hissedersem o zaman çıkacağım” dediği öğrenildi.

- Icardi’nin yokluğunda son 4 lig maçının 2’sinde puan kaybettiler.

- Nainggolan, Brozovic, Miranda gibi önemli isimlerin durumları maç saatinde netlik kazanacak. Savunmanın alternatif isimlerinden Vrsaljko ise sakat.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 04:56
  1. Milan İnter
  2. Milan İnter ne zaman
  3. Milan İnter maçı
  4. Milan İnter maçı ne zaman
  5. Milan İnter maçı saat kaçta
  6. Milan İnter maçı hangi kanalda
  7. İtalya Serie A
  8. İtalya Serie A 28. hafta
  9. İtalya Serie A 28. hafta maçları
  10. Derby Della Madonnina
  11. Milano Derbisi
  12. Milan İnter maçı istatistikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    1. Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta..
    2. Slovakya'da cumhurbaşkanlığı seçimi
    3. Venezuela’da herkesin hedefi Miraflores
    4. Silahla oynarken kendini vuran şahıs..
    5. Fatih’te denize atlayan genci deniz..
    6. İsveç'te göçmen karşıtı partiden cami..
    7. Erdoğan’ın "Yeni Zelanda" tepkisine..
    8. Motosiklet otomobil ile çarpıştı... 1..
    9. Otomobile seyir halindeyken ateş..
    10. Tunus'un, Fransa'dan Bin Ali'nin..
    11. Burhaniye de bir evin bahçesine uçan..
    12. Zimbabve'deki hortumda ölü sayısı 31'e..
    13. “Güney Sudan’da polislerin yüzde 80’i..
    14. Başkan Koç, Fenerbahçe için kitlesel..
    15. Kaza yapan araç sürücüsü otomobili..
    16. Manchester United, İngiltere..
    17. Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal..
    18. Yeni Zelanda'daki terör saldırıları..
    19. Sudan İstihbarat Başkanı Kuş:
    20. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    21. Sırbistan'da hükümet karşıtı..
    22. Yüksekovalı kadınlar’dan kardeş..
    23. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın:
    24. Kahramanmaraş’ta şebeke suyu hattı..
    25. Galatasaray'dan Gökhan Töre bombası!..
    26. Elazığ'da devrilen otomobilde sıkışan..
    27. Tıp profesöründen "14 Mart Tıp..
    28. AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında
    29. GÜNCELLEME- Yeni Zelanda'daki terör..
    30. Ali Ece, Beşiktaş yönetimine seslendi:..
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    Erdoğan: Biraz daha ileri giderseniz sizi terbiye etmesini biliriz
    Erdoğan: Biraz daha ileri giderseniz sizi terbiye etmesini biliriz
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Yeni Zelanda teröristinin Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi!
    Yeni Zelanda teröristinin Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi!
    Yeni Zelanda'daki şehitler için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazına davet!
    Yeni Zelanda'daki şehitler için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazına davet!