Mil-Diyanet Sen’den Erbakan’ın tavsiyesine itiraz Başıboş sokak köpekleri ne olmalı?

Sosyal medya hesabından Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan’a cevap veren Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, “Sayın Erbakan! Bir köpeğin yıllık bakım maliyetinin 50-70 bin TL arasında olduğu, emekli ve asgari ücretlinin evine ayda 1 kilogram et almakta dahi zorlandığı bir ortamda, milyonlarca köpeği sizin ifadenizle ‘modern, sağlıklı ve yaşanabilir’ barınaklarda beslemenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Her gün bir vatandaşımızın, bir evladımızın sokak köpekleri tarafından parçalanarak hayatını kaybettiği bir ortamda, ‘öldürelim, katledelim demiyoruz; bizim inancımız buna el vermiyor’ şeklindeki ifadeniz tarihi gerçeklerle çelişmektedir. Nitekim hadis-i şeriflerde saldırgan köpeklerin itlaf edilebileceği ifade edilmiş, buradan hareketle İslam hukukçuları da saldırgan ve insan hayatını tehdit eden köpeklerin öldürülmesini caiz görmüştür” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN SOKAK KÖPEKLERİNİN MODERN BARINAKLARA ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Başıboş sokak köpeklerine sorununa ilişkin açıklama yapan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak biz elbette ki sokak hayvanlarını öldürelim, katledelim demiyoruz. Bizim inancımız buna elvermez. Ama milletin evladını sokakta sahipsiz bırakalım da demiyoruz. Başıboş köpekler derhal toplanmalı, modern, sağlıklı ve yaşanabilir barınaklara alınmalıdır. Sokaklar yeniden milletin olmalıdır. Bu hayvan düşmanlığı değildir” demişti.