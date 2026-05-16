  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Önce Trump’ı şimdi Putin’i çağırdı Çin büyük oynuyor Laikçi kokona ortalığı birbirine kattı! İsrail destekçisi fast-food zincirini protesto eden gruba skandal saldırı Karpuz, kırmızı üçgen ve nehirden denize sloganı Siyonist'ten çok Alman’ı korkutuyor Bir tarafta mega mühendislik bir tarafta İSPARK: İki şerit çizip vatandaşı soyuyorlar Kapıyı şiddetle çalan felâket! 'Doktorlar kaçıyor' algısı çöktü: ASELSAN tersine beyin göçünü tescilledi Mavi Vatan’da enerji filosu güçleniyor: Yıldırım sondaj gemisi Karadeniz’deki ilk görevine çıktı CIA Başkanı: 'İran kafamıza silah dayadı' Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddia: Bu sefer yırtması mümkün değil Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği
Gündem Mil-Diyanet Sen’den Erbakan’ın tavsiyesine itiraz Başıboş sokak köpekleri ne olmalı?
Gündem

Mil-Diyanet Sen’den Erbakan’ın tavsiyesine itiraz Başıboş sokak köpekleri ne olmalı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mil-Diyanet Sen’den Erbakan’ın tavsiyesine itiraz Başıboş sokak köpekleri ne olmalı?

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, “Yeniden Refah Partisi olarak sokak hayvanlarını öldürelim, katledelim demiyoruz. Başıboş köpekler derhal toplanmalı, modern, sağlıklı ve yaşanabilir barınaklara alınmalıdır” açıklamasına Mil-Diyanet Sen’den itiraz geldi.

Sosyal medya hesabından Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan’a cevap veren Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, “Sayın Erbakan! Bir köpeğin yıllık bakım maliyetinin 50-70 bin TL arasında olduğu, emekli ve asgari ücretlinin evine ayda 1 kilogram et almakta dahi zorlandığı bir ortamda, milyonlarca köpeği sizin ifadenizle ‘modern, sağlıklı ve yaşanabilir’ barınaklarda beslemenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Her gün bir vatandaşımızın, bir evladımızın sokak köpekleri tarafından parçalanarak hayatını kaybettiği bir ortamda, ‘öldürelim, katledelim demiyoruz; bizim inancımız buna el vermiyor’ şeklindeki ifadeniz tarihi gerçeklerle çelişmektedir. Nitekim hadis-i şeriflerde saldırgan köpeklerin itlaf edilebileceği ifade edilmiş, buradan hareketle İslam hukukçuları da saldırgan ve insan hayatını tehdit eden köpeklerin öldürülmesini caiz görmüştür” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN SOKAK KÖPEKLERİNİN MODERN BARINAKLARA ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Başıboş sokak köpeklerine sorununa ilişkin açıklama yapan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak biz elbette ki sokak hayvanlarını öldürelim, katledelim demiyoruz. Bizim inancımız buna elvermez. Ama milletin evladını sokakta sahipsiz bırakalım da demiyoruz. Başıboş köpekler derhal toplanmalı, modern, sağlıklı ve yaşanabilir barınaklara alınmalıdır. Sokaklar yeniden milletin olmalıdır. Bu hayvan düşmanlığı değildir” demişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23