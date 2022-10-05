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Aktüel Mil-Diyanet Sen’den dikkat çeken öneri!
Aktüel

Mil-Diyanet Sen’den dikkat çeken öneri!

Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celalattin Gül, “Camiler ve Din Görevlileri” haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda dikkat çeken bir öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 15:02:00 -
Mil-Diyanet Sen’den dikkat çeken öneri!

YENİ AKİT  ANKARA

Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celalattin Gül, “Camiler ve Din Görevlileri” haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda dikkat çeken bir öneride bulundu.

"Diyanet İşleri Başkanı seçimle gelsin"

Gül mesajında, “Malum olduğu üzere 1-7 Ekim tarihleri arasında ‘Camiler ve Din Görevlileri’ haftasını kutlamaktayız. Bu hafta münasebetiyle hem camilerimizin ihtiyaçları hem de din görevlilerimizin taleplerini, ayrıca yaşanan sorunları dile getiriyor ve çözüm önerileri sunuyoruz. Uzun zamandan beri yeni bir Anayasa hazırlanması Türkiye’nin değişmez maddesi olmuş, üzerinde çokça tartışmalar yapılmıştır. Yeni bir Anayasa çalışmasının gündemde olduğu bir süreçte, yaklaşık 12 yıldan beri güncellenemeyen ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası’nın güncellenmesini talep ediyoruz. Üzerinden 12 yıl geçen teşkilat yasası, sayısı 150 bini bulan Diyanet camiamızın beklentilerini karşılamakta yetersiz olup, ivedilikle güncellenmesi zarureti doğmuştur. Bununla birlikte; Mevcut mevzuata göre Diyanet İşleri Başkanı’nın görev süresi dört yıl olup, bir kimse en fazla iki kez Başkan olarak atanabilir. Mil-Diyanet Sen olarak, TBMM’ye 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanunda ‘Diyanet İşleri Başkanı 5 yıl süreyle ve seçimle göreve gelir’ şeklinde yeni bir düzenleme yapması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Gül şöyle devam etti; “Diyanet İşleri Başkanlığı özerk bir yapıya kavuşmalı, din görevlisi etkin olmalı ve Diyanet İşleri Başkanı seçimle gelmelidir. Bunun için Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin seçildiği usulle Başkanlık Yönetim Kurulu oluşturulmalı, başkan yönetim kurulundan seçilmeli, iş ve işlemler yönetim kurulu kararıyla yürütülmelidir”

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