0553 313 94 23

Mikroplar lösemi riskini azaltabilir

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre, her yıl 15 yaşından küçük 215 bin çocuğa kanser tanısı konulmakta.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:43
Mikroplar lösemi riskini azaltabilir

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre, her yıl 15 yaşından küçük 215 bin çocuğa kanser tanısı konulmakta. Çocuğun erken dönemlerde mikroplarla karşılaşmasının bağışlık sistemini güçlendireceğini söyleyen Prof. Dr. Berrin Pehlivan, ailelere uyarılarda bulundu.


Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı IARC’ın 2019 verilerine göre; Her yıl 15 yaşından küçük 215 bin çocuğa ve yaşları 15-19 olan 85 bin çocuğa kanser tanısı konuluyor. Çocuk lösemisinin en sık görüldüğü yaşlar ise 2-5 yaş olarak görülmekte. Uzmanlar, zengin toplumlarda hastalığın görülme sıklığının yüksek olduğunu belirtirken, yaşamın erken dönemlerinde enfeksiyona hiç maruz kalınmaması ile belli bir yaşa gelindiğinde mikroplara maruz kalınmasının bir sonucu olarak hastalığın tetiklenebileceğinin altını çiziyor. Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Berrin Pehlivan, mikroorganizmalarla karşılaşmayan çocuğun bağırsak sisteminin kendini geliştiremeyeceğini ve hastalığa genetik yatkınlığı olan çocuklarda da lösemi riskini arttıracağını söyledi.



Mikroorganizmalarla erken yaşta tanışmak önemli


Hastalığın gelişmiş toplumlarda görülme sıklığının artmasıyla konuyla ilgili araştırmalarınyapıldığını belirten Prof. Dr. Berrin Pehlivan, ortaya atılan nedenlerden birinin de yaşamın erken dönemlerinde enfeksiyonlara maruz kalınmaması olarak belirtildiğini söyledi. Pehlivan, “Çocukluk çağı löseminin en sık görüldüğü yaşlar 2-5 yaş olarak görülmekte. Bebeğin erken dönemde mikroorganizmalarla karşılaşması bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Bebek veya çocuklar mikroorganizmalara maruz kalınmazsa bağışıklık sistemi kendini geliştiremeyecektir. Zayıflayan bağışıklık sistemi beklenmedik bir anda gelen mikroorganizmalarla başa çıkamayacaktır. Ancak bu bilgilere şu noktada dikkat etmek lazım. Geç enfeksiyona maruz kalan her çocuk değil de genetik mutasyonu olup lösemi eğilimi olanlarda bu durumun lösemi riskini arttıracağı noktasıdır” dedi.



Annenin davranışı önemli


Berrin Pehlivan, ALL oluşumunun kesin nedenlerinden bahsetmenin hala çok güç olduğunun altını çizerek, şunları söyledi; “Kalıtsal ve kazanılan bazı sebeplerle genler etkilenip olgunlaşmamış kan hücreleri kontrolsüz çoğalmaya başlayabilirler. Annenin hamileliği sırasında çalıştığı yer, kullanılan ilaç ve vitaminler, annenin sigara veya alkol kullanması, herhangi bir kimyasala ya da radyasyona maruz kalması çocukta lösemi gelişme riskini arttırır. Erken dönemde tanı hayat kurtarıcı olabilir. Bu sebeple aşırı kilo kaybı, iştahsızlık, kemik ve eklem ağrıları, boyunda, koltuk altında veya kasıkta lenf bezlerinin şişmesi, uzun süre geçmeyen ateş ve gece terlemeleri lösemiyi düşündürmeli ve çocuklar mutlaka doktora götürülmelidir.”



Evde kullandığınız eşyalara dikkat edin


Prof. Dr. Berrin Pehlivan, lösemiden korunmanın yollarını şöyle sıraladı; “Sigara içilen ortamlardan çocukları uzak tutun. Çocuklarınızı dengeli beslenmeye sevk edin. Telefon ve bilgisayar ile uzun süre vakit geçirmesini engelleyin. Evde kullanılan halı gibi eşyaların sentetik olmaması daha iyi olabilir. Çocuklarınızın kıyafetlerinde pamuk ve yün tercih edin.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den açıklama: AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz!
    1. MHP'den açıklama: AK Parti'nin adayını..
    2. Afganistan'daki kuraklık ve..
    3. Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında..
    4. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi..
    5. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    6. Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile..
    7. Minik öğrenciler atık malzemelerden..
    8. Putin ile Netanyahu telefonda görüştü
    9. "12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul..
    10. Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!..
    11. Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    12. 'Selamımı neden almadınız?' diyen 95..
    13. Bingöl’de jandarmanın yakaladığı..
    14. Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı
    15. Borsa ilk yarıda yükseldi
    16. 2019 iPhone modellerinde hangi..
    17. Bakan Kurum’dan Çanakkale depremi ile..
    18. Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit..
    19. Yoğun sis Mudanya’yı etkisi altına aldı
    20. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    21. Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları..
    22. AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    23. Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni..
    24. “Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar..
    25. VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
    26. Medicana ile jandarma arasında hizmet..
    27. Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini..
    28. Bu mecliste öğrencilerin kararları..
    29. THK'den "proje tabanlı öğrenme" projesi
    30. Trakya Üniversitesinde “Mirasımızın..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı