THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mikrodalga nasıl bulundu?

Bugün pek çok mutfakta, pratik bir pişirme aracı olarak yerini alan mikrodalga fırının ilginç bir geçmişi var.

30 Kasım 2018 Cuma 19:51
Mikrodalga nasıl bulundu?


Bu kullanışlı ürünün mucidi Percy LeBaron Spencer'ın mikrodalgaların mutfakta kullanım potansiyelini, cebindeki çikolatalı fıstıklı gofreti erimiş halde bulduğunda keşfettiği söylenir.

1947’de mikrodalga yayan ve magnetron adı verilen bir yeni radar teknolojisindeki ışının ısıtma etkisini fark eden Spencer, araştırmasını daha da derinleştirdi. Mikrodalga ışının önüne bir torba mısır koydu ve saniyeler sonra bir torba patlamış mısır elde etti. Ardından, çaydanlığın yan tarafına bir delik açıp magnetrondan çıkan mikrodalga ışınını deliğin içine yönlendirerek dünyanın ilk mikrodalga fırınını yaptı.

Çaydanlığın içine yerleştirilen bir yumurta o kadar çabuk pişti ki, sonunda görkemli bir şekilde patladı.

Spencer’ın buluşunun patenti 1950 yılında onaylandı ama 1946 yılında Boston'daki bir restorana mikrodalga fırının ilk prototipi yerleştirildi. Prototip başarılı olunca, ilk ticari mikrodalga fırın Radarange adıyla 1947 yılında üretildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:51
  1. mikrodalga
  2. mikrodalgayı kim buldu
  3. Percy LeBaron Spencer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Özçelik kimdir nerelidir?
    1. Mehmet Özçelik kimdir nerelidir?
    2. Kuraklık Yönetim Planı çalışmaları
    3. Ahmet Erhan Gökal Kimdir?
    4. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    5. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "kripto asker"..
    6. İsmail Damat kimdir nerelidir?
    7. Putin ve Selman arasında dikkat çeken..
    8. Kadın polisin fuhuş yaptırdığı ortaya..
    9. Habil Yazıcı kimdir nerelidir?
    10. Mikrodalga nasıl bulundu?
    11. Hayvanlar üşümesin diye mağazasının..
    12. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
    13. Haşim Taşkıran kimdir nerelidir?
    14. Harun Karaca kimdir nerelidir?
    15. Erdoğan ile Trump ayaküstü görüştü
    16. Çikolatanın fazlası zarar
    17. Çocuğunuz pateni çok seviyorsa bunlara..
    18. Denizli'de FETÖ'nün okullarında..
    19. Mahmut Gürcan kimdir nerelidir?
    20. Sinan Genim kimdir nerelidir?
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti