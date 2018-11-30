Mikrodalga nasıl bulundu?



Bu kullanışlı ürünün mucidi Percy LeBaron Spencer'ın mikrodalgaların mutfakta kullanım potansiyelini, cebindeki çikolatalı fıstıklı gofreti erimiş halde bulduğunda keşfettiği söylenir.

1947’de mikrodalga yayan ve magnetron adı verilen bir yeni radar teknolojisindeki ışının ısıtma etkisini fark eden Spencer, araştırmasını daha da derinleştirdi. Mikrodalga ışının önüne bir torba mısır koydu ve saniyeler sonra bir torba patlamış mısır elde etti. Ardından, çaydanlığın yan tarafına bir delik açıp magnetrondan çıkan mikrodalga ışınını deliğin içine yönlendirerek dünyanın ilk mikrodalga fırınını yaptı.

Çaydanlığın içine yerleştirilen bir yumurta o kadar çabuk pişti ki, sonunda görkemli bir şekilde patladı.

Spencer’ın buluşunun patenti 1950 yılında onaylandı ama 1946 yılında Boston'daki bir restorana mikrodalga fırının ilk prototipi yerleştirildi. Prototip başarılı olunca, ilk ticari mikrodalga fırın Radarange adıyla 1947 yılında üretildi.