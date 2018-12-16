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Mikrodalga kullanırken bunlara dikkat edin

Az zaman harcayarak sonuç almanızı sağlayan mutfak ürünlerinden biri mikrodalga fırınlar..

16 Aralık 2018 Pazar 17:46
Mikrodalga kullanırken bunlara dikkat edin

Teknolojinin sunduğu yenilikler sayesinde mutfakta işler daha kolay ve zevkli hale geliyor.

Mikrodalga fırın, su moleküllerinin yer değiştirmesi yöntemiyle pişirme sağlar. Yani yiyecekleri ne kızartır ne de haşlar. Lezzeti yoğun olarak korumak için yiyecekler ağızları kapalı olarak pişirilmelidir.

Mikrodalga fırında seramik ve porselen yerine cam veya plastik kaplar tercih edilmelidir.

Bir tarifi mikrodalga fırında pişirmek istediğinizde, tarifte verilen pişirme süresini yarı yarıya azaltmalı ve pişerken sürekli kontrol etmelisiniz.

Mikrodalga fırında pişen yemeğe renk ve tat katmak için üzerine biraz kırmızı biber veya kavrulmuş toz ceviz serpin. Tatlılar için kavrulmuş toz badem, esmer şeker veya tarçın da kullanabilirsiniz.

Mikrodalgada pişireceğiniz yiyecekleri önce dilimleyin ve ince kısımları ortaya gelecek şekilde kaba dizin. Böylece yiyeceklerin her tarafının eşit pişmesini sağlamış olursunuz.

Mikrodalgada aynı anda 2 ayrı yemeği pişirmek mümkündür. Ancak ısıyı daha yüksek tutmak ve pişirme sırasında tabakların yerini değiştirmek şarttır. Yemeğin pişip pişmediğinden emin olmak için bir bıçağın ucu ile kontrol edin. Meyve, sebze, et veya balık da olsa, dilimlerin en ince kısımlarının kabınızın ortasına gelmesine dikkat etmelisiniz.

Mikrodalga fırında kulanacağınız kabın uygun olup olmadığını test etmek için, kabın ortasına soğuk su dolu bir bardak yerleştirip, fırını da en yüksek devrine getirin. 2 dakika ısıtıp bekleyin. Su kaynarken bardak ılık olmalı, fakat kap soğuk kalmalıdır. Eğer kap ısınmış ise mikrodalga fırın için uygun değil demektir. Hiç bir zaman metalik veya metal dekorlu kap ve alüminyum folyo kullanmayın.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:46
  1. Mikrodalga
  2. Mikrodalga kullanımı

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