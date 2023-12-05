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Ekonomi Mikro girişimcilere desteğini esirgemiyor!
Ekonomi

Mikro girişimcilere desteğini esirgemiyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 12:28:00 -
Mikro girişimcilere desteğini esirgemiyor!

Albaraka Türk, benimsediği ilkeleri doğrultusunda kurumsal sorumluluk projelerine devam ederek mikro girişimcilere destek çalışmaları gerçekleştiriyor.

Albaraka Türk, iş modelinin entegre bir öğesi olarak tanımladığı kurumsal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği projeleriyle ürettiği toplam değeri büyüterek, toplumsal sorunların farkında bir yol izliyor.

Topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda titiz davranan banka, kurumsal sorumluluk faaliyetlerini her yıl kurumsal değerleri doğrultusunda eğitim, çevre, sağlık ve hassas gruplar olarak 4 kategoride planlıyor.

Banka, bu kapsamda Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) ile gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda, 2022 ve 2023 yıllarında 521 mikro girişimciye mikro kredi kullandırımı gerçekleştirerek hassas gruplar alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Social Value UK tarafından 2021'de hazırlanan sosyal etki analizinde, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı tarafından gerçekleştirilen her 1 TL'lik desteğin 4,05 TL'lik sosyal etki oluşturduğu hesaplandı. Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki mikro girişimcileri destekleyen Albaraka Türk, yeniden kullandırımlarla birlikte 14 milyon 725 bin 800 TL’lik sosyal etki ortaya koydu.
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Albaraka Türk’ün 2022 yılında ve 2023 yılında yaptığı destek sonrası, Grameen'den alınan bilgiye göre 521 mikro girişimciye fayda sağladı.

"Mikro girişimcilerin iş hayatındaki yeri hepimizin sorumluluğunda"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, mikro girişimcilerin iş hayatındaki yerinin önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Depremzede mikro girişimcilerin desteklenmesi, bankamızın vizyon, misyon ve değerleri kapsamındaki önemli görevlerindendir. Mikro girişimcilerin iş hayatındaki yeri hepimizin sorumluluğunda. Yaşadığımız deprem felaketinden sonra bölgedeki iş imkanlarının çoğalması geleceğe yönelik atılan en büyük adımlardan biridir."

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