0553 313 94 23

Mikkelsen ve Neuville, seyirci özel etabının en hızlısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Hyundai Shell Mobis WRT sürücüleri Andreas Mikkelsen ve Thierry Neuville, iki kilometrelik özel seyirci etabında aynı dereceyi yaparak en hızlı isim olmayı başardı

13 Eylül 2019 Cuma 11:31
Mikkelsen ve Neuville, seyirci özel etabının en hızlısı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Hyundai Shell Mobis WRT sürücüleri Andreas Mikkelsen ve Thierry Neuville, iki kilometrelik özel seyirci etabında aynı dereceyi yaparak en hızlı isim oldu.

Etaptaki ilk sürüşü Skoda Motorsport sürücüsü Jan Kopecky yaparken, Hyundai sürücüleri Mikkelsen ve Neuville 2 dakika 02,6 saniye ile en iyi dereceyi yaptılar.

Arka arkaya ikinci kez sahilde yapılan heyecanlı etapta M-Sport Ford sürücüsü Pontus Tidemand üçüncü en hızlı zamanın sahibi olurken, büyük bir taraftar desteğine sahip olan altı kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier ise etabı dördüncü tamamladı.

Bu sürücüleri Shakedown etabının lideri olan Toyota sürücüsü Kris Meeke takip etti. Citroen'den Esapekka Lappi altıncı, ve şampiyona lideri Ott Tanak ise yedinci oldu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:31
  1. Dünya Rallisi
  2. Marmaris
  3. Muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fikret Orman: “Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz”
    1. Fikret Orman: “Şerefimizle oynayıp,..
    2. Beylikova’da su motorlarının çalınması..
    3. Fikret Orman'dan ayrılık açıklaması
    4. Metin Oktay kabri başında anıldı
    5. Muğla’da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
    6. (Özel) Kucağında bebek ile saniye..
    7. Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis..
    8. Orta refüjü aşan otomobil karşıdan..
    9. Avrupa ikincisi milli tekvandocuya..
    10. Dedelerinin asırlık lezzetini..
    11. Kortta Diplomasi 2019 Tenis..
    12. Akdeniz'de ilkkez görülen balığa..
    13. Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
    14. Turkcell’in "engelleri kaldıran..
    15. TCMB repo ihaleleriyle piyasaya..
    16. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği..
    17. Niğde Merkezli 12 ilde FETÖ..
    18. Konya'da pompalı tüfekle gasp iddiası
    19. Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına..
    20. Altın Safran Belgesel Film Festivali..
    21. Prof. Dr. Erol Yeni Özbekistan’daki..
    22. Elde kalan kuru incir için TMO’nun..
    23. Otomobil beton mikserine arkadan..
    24. Vali Yavuz kararlı konuştu:..
    25. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    26. Askeri birlik arazisine yıldırım..
    27. Tatbikat gerçeğini aratmadı
    28. TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin..
    29. 23 Eylül'de başlıyor! TOKİ'den ikinci..
    30. Ordu kendi elektriğini üretecek
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!