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Mike Pompeo'dan Grönland görüşmesi!

Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump'ın Danimarka ziyaretini iptal etmesinin ardından Danimarkalı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
Mike Pompeo'dan Grönland görüşmesi!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, dünkü basın brifinginde Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Danimarkalı mevkidaşı Jeppe Kofod ile görüştüğünü söyledi.

Ortagus, görüşmede iki ülke arasında 'Grönland dahil olmak üzere' Arktik bölgesindeki işbirliğini işbirliğini artırma olasılığının tartışıldığını belirtti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press (AP) ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz" açıklamasını yapmıştı.

Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için 'bunun absürt bir tartışma konusu' olduğu değerlendirmesini yaparak, adanın satılık olmadığını yinelemişti. Frederiksen, "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.  

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
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