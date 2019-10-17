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Mike Pence: Türkiye ve ABD anlaştı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2019 Perşembe 20:38
Mike Pence: Türkiye ve ABD anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Pence açıklama yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.

Pence, "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir. ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

Yaptırımlar geri çekilecek

Pence, şu ana kadar uygulamaya alınan yaptırımların geri çekileceğini söyledi.

Çekilme başladı

YPG'nin çekilme sürecini başlattığını belirten Pence, "Biz şu anda konuşurken onların çekilmesi başladı." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Pompeo ise yaptığı açıklamada "Bu gece kazandığımız avantaj bize çok ciddi sorumluluklar da getiriyor." dedi.

YPG güvence verdi

Pence, "YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi." ifadelerini kullandı.

Pence'nin yaptırım açıklamalarını teyit eden Pompeo, "Yeni yaptırımlar yok, var olan yaptırımlar da geri çekilecek." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 20:38
  1. ABD
  2. ypg

YORUM YAZ

  • ZazAZazA13 dk önce
    Adamsin Erdoğan adamsin.abd ve tüm dünya dize getirdin.ulkemizdeki korklar hazmedemedi.
  • ÖmerÖmer14 dk önce
    Türkiye’nin Leh’ine olabilir ancak ABD ye ne kadar güvenilir o şüpheli şimdiye kadar hep oyaladı Türkiye kaybetti yenildi demek doğru değil bir bekleyelim görelim inşallah hayırlısı olur
  • Vatan Vatan 14 dk önce
    Teröristlerini de al defol git abd.dunya türkiye yi artık ıyi tanıyor.biz ne dersek o.dunyadan cekinmedigimizi gördüler
  • dumanlıdumanlı17 dk önce
    Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde bu ateş kes sağlanmıştır.Trump ın önceki mektubundan sonra hiçbir lider bu ateş kese evet diyemezdi.Savaşa karşı barıştan yana biri olarak iki lideri kutlarım.
  • 5 gün mühlet5 gün mühlet18 dk önce
    Kuklalarını alsınlar gitsinler
  • mertmert18 dk önce
    Mal mal yorumlar. Kardesim amac 30km temizlemek degil mi? ee? Erdogan 30km herkes oldurulecek mi dedi? hayir. O zaman trollugu birakin.
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu19 dk önce
    .........ğu pence, teröristlerinizi beş günde çekebiliyordunuz da kaç senedir aha çektik çekiyoruz halat koptu ağaca çıktı diye ne maval okudunuz. ............ teröristlerinizi güneye değil pensilvanyaya götürün. 
  • ÜMMET!ÜMMET!19 dk önce
    Esed diye tutturmuş Amerikan mandacıları kına yaksın!
  • Leventbay Leventbay 19 dk önce
    Tayyıp ne o yaptırımlar karşısında çok atıp tutuyordu . Soylu da . Eee elimize ne geçti
  • ahmetyildirimahmetyildirim26 dk önce
    Madem Trumptan korkuyorduk. neden girdik. dunyaya rezil olduk
  • HasanHasan28 dk önce
    Akp yenildi.Boyle olacagi belliydi.simdi secim var!!!
  • HarunHarun28 dk önce
    Hani Reis onlarla görüşmücektı?
  • MetinMetin30 dk önce
    Aklıma Arap-İsrail ateşkesi geldi...inşallah o şekilde tecelli etmez...
  • lkmlkm37 dk önce
    abd bizi kandırdı ve gittiler bence abd hangi sözünü şimdiye kadar tuttuki bu söylediklerini tutsunlar
  • Tata TongaTata Tonga38 dk önce
    amerika ile ne zaman anlaşır isek hep kaybeden taraf oluyoruz. daha öncekiler malum... pkk konusunda bin tane mutabakat yapıldı. sonuç?

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