Mike Pence: Türkiye ve ABD anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Pence açıklama yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.

Pence, "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir. ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

Yaptırımlar geri çekilecek

Pence, şu ana kadar uygulamaya alınan yaptırımların geri çekileceğini söyledi.

Çekilme başladı

YPG'nin çekilme sürecini başlattığını belirten Pence, "Biz şu anda konuşurken onların çekilmesi başladı." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Pompeo ise yaptığı açıklamada "Bu gece kazandığımız avantaj bize çok ciddi sorumluluklar da getiriyor." dedi.

YPG güvence verdi

Pence, "YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi." ifadelerini kullandı.

Pence'nin yaptırım açıklamalarını teyit eden Pompeo, "Yeni yaptırımlar yok, var olan yaptırımlar da geri çekilecek." dedi.