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Ekonomi Migros’tan çifte indirim
Ekonomi

Migros’tan çifte indirim

Migros, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan, sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi temel ihtiyaç maddelerinin KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi açıklamasının ardından 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 21:56:00 -
Migros’tan çifte indirim

Migros’tan yapılan açıklamada, “Migros olarak, KDV indirimine ek aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ve gıda dışı üründe geçerli birçok kampanyamızla en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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