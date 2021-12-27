Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour market fiyatları indirdi mi? Marketler ne kadar fiyat indirimi yaptı?

Marketlerde fiyatlar düştü mü? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurlarının, raflardaki fiyatlara yansımalarını vatandaşlar bir hayli yakından takip ediyor. Market fiyatlarında indirime giden ilk market Tarım Kredi Kooperatif marketleri olmuştu. Tarım Kredi marketlerde, döviz kurundaki düşüşün ardından yüzde 30'a varan indirimler fiyatlara yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan gerilemenin marketlerdeki ürün fiyatlarına yansımaya başladı. Dolar kurunun tepetaklak olmasından sonra hızlı bir şekilde market fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşla, marketlerin fiyatları indirme konusunda yavan davranması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert açıklama yaparak market fiyatlarında indirip yapılmaması durumunda ağır cezaların yolda olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın market fiyatlarında indirime gitmemek için ayak direten marketleri bir hayli korkuttu. Marketler fiyat indirimine başaldı.

Marketlerde fiyatlar indi mi?

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, "Tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecek" denildi.

Carrefour hangi fiyatları indirdi?

CarerfourSA'nın açıklamasında, Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde %30'a varan indirim gerçekleştirildiği belirtildi.

Migros hangi ürünlerde indirime gitti?

Migros'tan yapılan açıklamada da, "Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatları uyguluyoruz. Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda %10 indirim uygulunmaya başlandı" denildi.

Açıklamada, üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimlerin de hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtıldığı ifade edildi.

Şok market fiyat indirimi yaptı mı?

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına Şok Market'ten yanıt geldi. Market zinciri, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı" açıklamasında bulundu.

BİM indinim yaptı mı?

Bim’de fiyatlar düştü mü? BİM market fiyat indirimi konusunda henüz bir adım atmadı. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, dolardaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirtip indirim için şart sunmuştu. Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Eğer alış fiyatları aşağı gelirse bizler de fiyatları aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.