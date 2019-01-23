Midyat'ta 32 yıl önce şehit edilen 11 kişi, törenle anıldı

Mardin Midyat’a bağlı Başyurt mahallesi Efeler mezrasına, terör örgütü PKK tarafından 1987 yılında düzenlenen saldırıda 7’si çocuk 11 vatandaş şehit oldu. Saldırıda şehit edilen 11 kişi için vefatlarının 32'nci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.



Efeler Mezrası'ndaki törene; İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlker Gönen, Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Yüzbaşı Ahmet Keremit ve İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve şehit edilen 11 kişi için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik'in yaptığı duaların ardından konuşan İlçe Jandarma Komutanı Vekili Yüzbaşı Ahmet Keremit, "PKK terör örgütü mensuplarınca Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan katliamların en ağırlarından biri olan Başyurt katliamında şehit edilen vatandaşlarımızı anmak ve ailelerinin acılarını paylaşmak üzere aranızda bulunuyoruz. Bu İnsanlık dışı olay PKK'nın silahlı eyleme başladığı 1984'ten sonra bölgede yaşanan ilk vahşetidir. Sonrasında sinsice kendini gizleyip, sözde devlet ve halk uğruna kendi hemşerilerini gerek minibüs patlatarak, gerek güvenlik korucularımız ve sivil vatandaşlarımızı kaçırıp alçakça katlederek güttükleri davanın yalnızca kan dökmek olduğunu tüm halkımıza göstermiş oldular" dedi. Konuşmanın ardından 7’si çocuk 11 kişinin mezarları ziyaret edildi.