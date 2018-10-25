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Midenizi ilaçlarla bozmayın

İlaçların zararından başka hiçbir faydası yok!

25 Ekim 2018 Perşembe 19:40
Midenizi ilaçlarla bozmayın

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre mide ilacı kullananlarda, zatürree yani akciğer iltihabı görülüyor.

Halbuki bu asit azaltan ilaçlar yerine göğüs yanması yani reflü ve mide ekşimesi gibi şikayetler ilaçsız, sadece diyet ile pekalâ düzelebiliyor. Mide ilacı diye alınanların hiçbir faydası yok. Aksine akciğer iltihabı yapıyor.

Mide ilaçlarındaki fiyaskoyu ortayan çıkaran araştırma 364,683 hasta üzerinde yapılmış.

Mide asidini azaltan ilaçlar, göğüs yanması (reflü), ekşime (gastrit) ve yara (ülser) gibi çok görülen mide ile on iki parmak bağırsağı şikâyetlerinde yaygın bir şekilde kullanılmakta..

Ancak mide asidi bize hayatî bir hizmet veriyor. Mide yüzeyini döşeyen hücreler midenin salgıladığı kendi güçlü asidine karşı dayanıklıdır. Fakat bu özel asit yiyecekler ile aldığımız mikropları öldürür.

Yani mide asidi bağışıklık sistemimizin temel unsurlarından biri. Bir anlamda, antiasit ilaçlar alarak kendi bağışıklık sistemizi çökertip, zatürreeye zemin hazırladığımız ortaya çıktı.

Özellikle yaşlılarda mide asit salgısı zamanla azalıyor. Asit azaltan ilaçlar, bu hastalarda bu yüzden daha büyük tahribat yapıyor.

İlaçları, midenin asit salgısını azalttığından veya etkisizleştirdiğinden proteinleri sindirmemiz bozuluyor. Yeteri kadar sindirilmemiş protein parçacıkları kana geçiyor. Sonuçta hoshimoto tiroidit, mültipl skleroz, romatoid artrit, lupus, ülseröz kolit, astım ve benzeri bir yığın hastalık gelişebiliyor.

Düşük şeker diyeti uygulayan kişilerde reflüden kaynaklanan göğüs yanması birkaç gün içinde kendiliğinden kayboluyor.

Bu diyette aslolan, rafine şekerlerin, un ve şekerden mamül gıdaların, ciddi bir şekilde azaltılmasıdır. Hasta günde 4 litre su içmelidir. Şikayetleri azalınca bu miktarı günde 2 litreye kadar indirebilir.

Günde en az 3-4 diş kadar sarmısak yemek iyidir. Sarmısağı ezin ve sonraki ilk yarım saat içinde tüketin. Sarmısak hapları kolaycılığına kaçmamak gerekir çünki, onların da bir faydası yoktur. Sarmısak müthiş bir gıdadır ve helicobacter dahil mide-bağırsak kanalındaki bütün zararlı hastalık oluşturan mikropları etkisizleştirir. Sadece onikiparmak bağırsağı ülserine zararlıdır.

Sigara ülseri tetikler, azdırır ve sık sık nüksetmesine sebep olur. Genellikle ülserli hastalar aspirin ve romatizma ilacları almamalıdır. Alkol, mide yüzeyinde mukoza direncini bozarak, gastrit ve ülser iyileşmesinde gecikmeye yol açar.

Üstelik mide asidini azaltan bu ilâçlar yüzünden bağışıklık sistemimiz çöküyor

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 19:40
  1. ilaç
  2. ilaçların midelere zararları

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