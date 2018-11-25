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Mide yanmasının şifası: Altınmühür

Mide yanmasına altınmühür bitkisinin iyi geldiğini biliyor musunuz? İşte mide yanmaları için altınmühür bitkisinin faydaları…

25 Kasım 2018 Pazar 20:08
Mide yanmasının şifası: Altınmühür

Bağırsakları çalıştırıp sindirimi kolaylaştıran altınmühür otu, ülser, reflü ve gastriti olanların  şikayetlerini en aza indiriyor.

Bitkisel tedavi uzmanları, altınmühür otunun özellikle mide, bağırsak ve sindirim için faydalı olduğunu dile getiriyor. Bu bitki aynı zamanda kronik yaralarda ve ülserde de etkilidir. Göz yorgunluğu, göz kaşıntısı ya da kızarıklığı problemleriyle karşılaşan kişiler, bu otun çayını, ılık olarak pamuk yardımıyla gözlerine kompres uygulayabilir. 

BULANTIYI GEÇİRİR 

Altınmühür bitkisinin yapraklarından elde edilen lapa ise ciltte görülen isilik ve benzeri alerjik problemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.  Aynı zamanda safranın dengelenmesinde de bu otun faydalanmak mümkün. Bununla birlikte bağırsak solucanlarının düşürür. 

PROSTAT RİSKİNİ AZALTIR

Faydaları arasında sindirim sistemini düzenlemesinden de söz etmek gerekir. Gıda zehirlenmesi gibi rahatsızlıklarda meydana gelen ishal ya da bulantı gibi problemler, altınmühürle giderilebilmektedir. Prostat probleminin tedavisinde de etkilidir. 

ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA İÇMEYİN

Altınmühür çayının hazırlanması için bir bardak suya karıştırılan bir tatlı kaşığı altınmühür otu, bu ölçülerde demlenerek günde 4 sefer içilebilir. 10 günden sonra, çayın içilmesine ara verilmesi gerekir. Aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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