Mide üşütmesinin belirtileri nelerdir?

MİDE ÜŞÜTMESİNİN SEBEPLERİ:

Çok soğuk yiyecek ve içecekler tüketmek mide üşütmesinin temel sebepleri arasında yer alır.

Özellikle aç karnına ve sabah saatlerinde tüketildiğinde bu problemin görülme ihtimali artar.

Ayakların veya karın/mide kısmının soğuk alması midenin üşütmesine sebep olur.

Bağırsaklara yerleşen virüsler mide üşütmesi nedenleri arasındadır.

Bu virüsler vücuda yiyeceklerden, içeceklerden, eşyalardan ve temas halinde olunan kişilerden geçer.

MİDE ÜŞÜTMESİNİN BELİRTİLERİ:

Mide üşütmesinin en belirgin belirtisi karın ve mide bölgesinde oluşan şiddetli ağrılardır.

Bu şiddetli ağrılara zaman zaman mide bulantısı ve kusma da eşlik edebilir. Karın bölgesindeki ağrılar kramp şeklinde olup kişinin sağlığını olumsuz etkiler.

Mide üşütmesinin bir diğer belirtisi ise ishaldir. İshale baş dönmesi, baş ağrıları ve yüksek ateş eklenebilir.

Hasta ishalden dolayı kendisini halsiz ve yorgun hisseder.

MİDE ÜŞÜTMSİ TEDAVİSİ:

Bu sağlık probleminin herhangi bir mevsimi yoktur. Mide vücudun en hassas organlarından biri kabul edilir. Bu nedenle her rahatsızlıkta hemen ilaç alınması uygun görülmez.

Mide üşütmesi de bu rahatsızlıklardandır. Mide üşütmesini doğal yollarla tedavi etmek, mideyi yormayacak ve iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Mide üşütmesi rahatsızlığından şikayetçi olan hastalar, sırt üstü yatarak dinlenmelidir. Karabiber mide rahatsızlıklarına iyi gelen bir baharatlardandır.

1 bardak kaynamış suya 1 çay kaşığı karabiber atılır. Daha sonra bu karışım demlenmeye bırakılır. Günde 1 bardağı geçmeyecek şekilde tüketilir. Karışım mideyi rahatlatır ve iyileşmeyi sağlar.

Toplumda yaygın olarak bilinen doğal tedavi yöntemlerinden, mide hastalıklarıyla özdeşleşen olan nane-limon karışımı da bu problemlerin etkilerini büyük oranda azaltır.

2 su bardağı suyun içine 1 tutam nane ve 1 adet limon suyu eklenir. Kaynamaya bırakılır. Bu çay demlendikten sonra günde 3-4 defa tüketilmesi gerekir.

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