Mide kanserine isot doğal önlem



Egzama, yüksek tansiyon, üremi ya da damar sertliği şikayeti olanların kullanmaması şartıyla Şanlı Urfa’mızın anlı şanlı isotu tam bir sindirim sistemi düzenleyicisi. Çünki isot, yani o meşhur kırmızı biber..

● İştah açar.

● Kusmayı önler.

● İshali giderir.

● Mide ve bağırsaklarda gaz birikmesini önler.

● Hazmı kolaylaştırır.

● Mide tembelliğini gidermeye yardımcıdır.

● İdrarı ve teri söktürür.

● Grip ve soğuk algınlığına karşı yararlıdır.

● Merhemi bel ağrılarına, lumbago, nevralji ve romatizmaya karşı yararlıdır.

Mide kanserini önlüyor

Öte yandan Şanlıurfa’da ve çevre illerinde isot tüketiminin yüksek olması sebebiyle, diğer kanser türlerine göre mide kanseri oranının daha düşük olduğu belirtildi.

Kanser üzerine istatistik araştırmaları yapan Uzman Doktor Haluk Yeşilbağdan, Şanlıurfa’da mide kanserinin diğer kanser türlerine göre daha düşük oranda olduğunu ve bunun sebebinin isot tüketiminin fazla olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Uzman Dr. Haluk Yeşilbağdan, Diyarbakır’da, Batman’da, Van’da, Erzurum’da ve Muş’ta mide kanserleri ikinci ve üçüncü sırada yer alırken, Şanlıurfa’da bu sıralamanın yedinci ve sekizinci sırada yer aldığını söyleyerek, “O bölgelerde mide kanseri oranı daha fazlayken, Şanlıurfa isot tüketiminin fazla olmasından dolayı mide kanseri sıralamasında yedinci ve sekizinci sırada geliyor. Biz mide ve bağırsak problemi yaşayan hastalarımıza diyet verirken, biber ve biber ürünlerini kesinlikle yasaklamıyoruz. Gözlemlerimize göre isotun hiçbir hastalığa yan etkisi yoktur. Aksine antikanserojen bir yapısı bulunduğu için insan sağlığına gayet faydalı bir besin. Biz isotu sadece yüksek derece reflüsü ve hemoroidi bulunan hastalarımıza yasaklıyoruz” dedi.

Yeşilbağdan, isot bol miktarda C ve diğer vitaminleri taşıdığı için, bol bol tüketilmesini öneriyor.

Bir uyarı yapalım:

Kurutulup yaprak haline getirilmiş biber makinede çekilirken içine zeytinyağı konulup konulmasına göre yağlı ya da yağsız diye ikiye ayırılıyor. Paketlenmiş hazır isotların bir kısmı margarin işleminden geçirilmektedir. Bunları almak sağlığınıza fayda getirmez. Alacaksanız, damlarda güneşte kurutulup, ofalanmış katkısız ürünü tercih etmelisiniz. Ya da bizzat Şanlıurfalı hanımların margarin değil ama, zeytinyağı ile hazırladıkları isottan almalısınız..

5 asırdır bizimle

Halk arasında isot (ısı otu), diye bilinen kırmızı acı biber, Avrupa’ya Meksika’dan 15. yüzyılın sonlarında geldi, 16. yüzyılda kıta ülkelerine ve Osmanlı topraklarına yayıldı. Kırmızı biberi en çok tüketen ülkelerden olan Hindistan’a ise, bu bitki 17. yüzyılda Portekizliler tarafından ulaştırıldı.