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Mide kanseri bizde ilk 5'te

Mide kanseri genellikle karın ağrısı ve kilo kaybıyla belirti veriyor. Fakat karnın üst kısmında şişkinlik, ağrı, çabuk doyma, iştahsızlık, bulantı, kusma, hızlı kilo kaybı ve kansızlık gibi şikayetlere sebep olan mide kanseri, bazen hiçbir belirti vermeden de sinsice ilerleyebiliyor.

28 Ekim 2018 Pazar 17:26
Mide kanseri bizde ilk 5'te

Bazı hastalarda görülen belirtisiz ilerleyiş, cerrahi müdahale şansını da ortadan kaldırabiliyor.

UZUN SÜRE DEVAM EDİYORSA CİDDİYE ALIN

Hastalık genellikle karnın üst kısmında şişkinlik, ağrı, çabuk doyma, iştahsızlık, bulantı, kusma, beraberinde hızlı kilo kaybı, kansızlık (anemi), dışkıda gizli kan testinin pozitif çıkmasıyla belirti veriyor.

Ancak bütün bu belirtiler günlük hayatımızda sık rastlanan, sıradan şikayetler olması yüzünden ciddiye almıyor, hekime gitmiyoruz.

Oysa uzmanlar, "erken teşhis ve cerrahi müdahale ile özellikle mide kanserinde son yıllarda çok önemli yol alındı. Bugün mide kanserinde hayatta kalma süresi, kolon kanserine yaklaşmakta.. Ayrıca ağızdan tabletler artık hayatımıza girmiştir. Bu tabletler ile hastalarımızı poliklinik takibi ile yatırmadan takip edebilmekteyiz” diyor.

Teşhisinde en önemli yöntem endoskopi

Gastrit diye geçiştirilen birçok karın ağrısında endoskopi yapılsa mide kanseri erken teşhis edilebilir. Mide kanserinin maalesef halâ kesin sebebi bilinmiyor.

Ancak hastalığın erken teşhisinin cerrahi girişimler bakımından büyük avantaj sağlamakta. Mide kanserini düşündürecek belirtiler uzun süre devam ediyorsa zaman kaybetmeden mutlaka bir doktora görünmek gerekiyor. Çünkü diğer kanser türlerinde olduğu gibi mide kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor.

Mide şikayeti başlayanlarda endoskopi yapılarak teşhis konulabilir. Karın ağrısı olup gastrit diye geçiştirilen birçok durumda erken üst endoskopi yapılsa birçok mide kanseri erken yakalanabilir.

Bu yüzden Japonya gibi mide kanserinin sık görüldüğü ülkelerde endoskopik taramalar yapılıyor. Bu da hastalığın daha erken evrede yakalanmasını sağlamakta.. Erken yakalanan hastalıkta cerrahi yapılmakta arkasından kemoterapi bazen de ek olarak radyoterapi uygulanmakta..

Metastaz yapmış kanserde ise tedavi yalnızca kemoterapidir. Antikora duyarlı hastalarda trastuzumab antikoru da uygulanabilmekte..

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 17:26
  1. mide kanseri
  2. mide kanseri teşhisi

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