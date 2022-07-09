  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mide kanaması geçiren kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Mide kanaması geçiren kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de mide kanaması geçiren kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 20:47:00 -
Mide kanaması geçiren kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli-Hozat'ta mide kanaması geçiren kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kozluca köyündeki Tapik Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Muzaffer Şakı'nın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığına ait askeri helikopter yaylaya yönlendirildi.

Sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin desteğiyle helikopterle bölgeden alınan ve mide kanaması geçirdiği belirlenen Şakı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23