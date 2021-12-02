Mide bulantısı nasıl geçer?

Mide bulantısına sıklıkla mide ağrısı da eşlik eder. Peki mide ağrısını hafifletmek için evde neler yapabilirsiniz?

Temiz havaya çıkmak ve derin nefes almak; nefes egzersizleri yapmak.

Bulantı başladığında tuzlu kraker yemek.

Bir süre uzanarak dinlenmek.

Limon, nane ve elma gibi ferahlatıcı besinler tüketmek.

Mide bulantısına iyi gelecek olan yiyecekler ise;

Sindirimi kolay gıdalar

Tavuk suyu

Kuru yemişler

Yoğurt

Yoğurt, hatta mümkünse doğal yoğurt, mide dostu bir besindir. Bu nedenle tek başına bile mide ağrısını geçirmek için yeterli olabilir. Yoğurt probiyotik özelliği ile bağırsak florasını düzenleyerek sindirime yardımcı olur.

Patates

Kabuğuyla birlikte haşlanmış patates mide ağrısına iyi gelen besinlerdendir. Fazla aside bağlı mide ağrısında asidi emerek midenin asit - baz dengesinin düzenlenmesine yardım eder.

Bademcik iltihabına ne iyi gelir?

Tuzlu su ile gargara yapmak. Ilık tuzlu su ile gargara yapmak ve durulamak, bademcik iltihabının neden olduğu boğaz ağrısını ve acısını hafifletmeye yardımcı olabilir.