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Teknoloji Microsoft'un yeni planı ortaya çıktı
Teknoloji

Microsoft'un yeni planı ortaya çıktı

Microsoft, Windows işletim sistemi için kapsamlı bir görsel revizyon planı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 21:06:00 -
Microsoft'un yeni planı ortaya çıktı

Microsoft'un Windows işletim sistemi için radikal bir görsel yenileme planladığı ortaya çıktı. Yazılım devi kullanıcılara "Windows geri döndü" mesajı vermek istiyor.

Şirketin görsel revizyon planları, resmi internet sitesinde yayınlanan bir iş ilanı sayesinde ortaya çıktı. Aranan kıdemli yazılım mühendisinin iş tanımında hayli dikkat çekici ifadeler yer alıyor:

"Bu ekipte, müşterilerimize Windows'un GERİ döndüğünü göstermek ve Windows'un kullanıcı deneyimi açısından en iyi işletim olarak kabul görmesini sağlamak üzere görev alacak, kapsamlı görsel yenileme çalışmalarında, Surface ve OEM iş ortaklarımız ile birlikte çalışacaksınız."

2021'de arayüz güncellemesi bekleniyordu

Microsoft, basına yansımasının ardından bu iddialı cümleleri iş tanımından sessizce kaldırdı. Şirketin 2021'de Windows işletim sisteminin kullanıcı arayüzünü güncelleyeceği söyleniyordu. Özellikle Başlat Menüsü, Dosya Gezgini ve yerleşik sistem uygulamalarında büyük değişiklikler yapılması bekleniyor.

Kaynak: Donanım Haber

 

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