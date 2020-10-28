  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Microsoft'un net karı ve geliri arttı
Ekonomi

Microsoft'un net karı ve geliri arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 00:00:17 -
Microsoft'un net karı ve geliri arttı

WASHINGTON (AA) - Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, bu yılın temmuz-eylül döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Bu yılın temmuz-eylül dönemini, 2021 mali takviminde ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak, 13,9 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 10,7 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde firmanın geliri ise 33,1 milyar dolardan 37,2 milyar dolara çıkarak, yüzde 12'lik bir artış gösterdi.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,38 dolardan 1,82 dolara yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim
Medya

Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzen haberi duyurdu...
Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında il bazında yeni önlemlerin masaya yatırılabileceğini söyl..
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay