Microsoft kararını verdi! 2 yıl bile dayanamadı

Bazıları için sürpriz olabilir ama Minecraft Earth, Ekim 2019'da yayımlandığından beri halen varlığını koruyor. Ancak Microsoft'un sahibi olduğu Mojang Studios'un yeni açıklamasına göre bu durum yakın zaman içerisinde değişecek.

Minecraft Earth, akıllı telefonlar için sunulmuş ve popüler blok tabanlı açık dünya oyunu Minecraft'ı temel alan bir güçlendirilmiş gerçeklik oyunu. İlk olarak Mayıs 2019'da duyurulan oyun, aynı yıl Apple'ın WWDC etkinliğinde canlı olarak gösterilmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde beta süreci açılmıştı ancak görünene göre oyun, ciddi bir takipçi kitlesi oluşturmayı başaramadı. Oyun, oyuncuların gerçek Dünya'da Minecraft karakterleri ve ortamlarını görmelerine imkan tanıyordu ve daha fazla keşfetmeleri ve envanterlerini oluşturmaları için tipik zanaatkarlık (crafting) mekaniklerini kullanıyordu.

Dün itibariyle tüm ücretli işlemler oyundan kaldırıldı ve oyunun çoğu mekaniği, oyuncuların oyun kapatılmadan önce deneyimlemelerine imkan tanımak için daha kolay ve daha rahat erişilebilir hale getirildi. Bu değişikliklerin içerisinde bahsi geçen gerçek para ile yapılan işlemlerin kaldırılmasının dışında yakut (ruby – kırmızı mücevher) maliyetlerinin ciddi miktarda düşürülmesi, şu anda tamamlanmış ancak henüz sunulmamış olan tüm içeriklerin eklenmesi, üretme ve eritme için zaman gereksinimlerinin azaltılması, kullanılmamış üretim ve eritme güçlendiricilerinin aynı seviyede dairesel güçlendirme ile değiştirilmesi, son olarak da 5 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında giriş yapan olan oyunculara bir Karakter Oluşturucu seti verilmesi bulunuyor.

Oyun 30 Haziran tarihinde kapanacak ve bu tarihin sonrasında indirilemeyecek. Bir sonraki gün de Karakter Oluşturucu ve Minecoin hakları hariç tüm oyuncu verileri silinecek. Oyun içerisinde halen yakut sahibi olan oyuncular için bunlar Minecoin'e dönüştürülecek ve Minecoin, Minecraft'ın konsol ve PC sürümlerinde ücretli eşyaların satın alınması için kullanılabilecek. Ayrıca Minecraft Earth üzerinde para harcamış olan herkese asıl Minecraft'ın bir kopyası verilecek.



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