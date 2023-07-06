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Gündem Miçotakis'ten sapkınlığı meşrulaştırma sözü
Gündem

Miçotakis'ten sapkınlığı meşrulaştırma sözü

Yeniakit Publisher
2023-07-06 12:44:00 -
Miçotakis'ten sapkınlığı meşrulaştırma sözü

Yunanistan'da yeniden iktidara gelen Kiryakos Miçotakis, Amerikan basınına yaptığı açıklamalarda sapkınlığı meşrulaştırma sözü verdi

Bir Amerikan tv kanalına yaptığı açıklamada Yunan Başbakan, ülkede eşcinsel evliliği yasal hale getirmek için adımlar atacağını belirterek "Eşcinsel evlilik bir noktada gerçekleşecek ve bu bizim stratejimizin bir parçası... Yunan toplumu bunun için hazır ve olgun" dedi.

 

Miçotakis 2021'de sapkınlığın bayrağını açan LGBT’nin ‘haklarını iyileştirmeye yönelik ulusal bir strateji’ taslağı hazırlamak üzere komite kurmuştu. O dönemde Atina yönetimi, eşcinsel erkeklerin kan bağışında bulunması önündeki engelleri kaldırdı; çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını serbest hale getirdi.

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