Miçotakis'ten sapkınlığı meşrulaştırma sözü

Bir Amerikan tv kanalına yaptığı açıklamada Yunan Başbakan, ülkede eşcinsel evliliği yasal hale getirmek için adımlar atacağını belirterek "Eşcinsel evlilik bir noktada gerçekleşecek ve bu bizim stratejimizin bir parçası... Yunan toplumu bunun için hazır ve olgun" dedi.

Miçotakis 2021'de sapkınlığın bayrağını açan LGBT’nin ‘haklarını iyileştirmeye yönelik ulusal bir strateji’ taslağı hazırlamak üzere komite kurmuştu. O dönemde Atina yönetimi, eşcinsel erkeklerin kan bağışında bulunması önündeki engelleri kaldırdı; çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını serbest hale getirdi.