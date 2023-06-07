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Dünya Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Hedefim...
Dünya

Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Hedefim...

Yeniakit Publisher
2023-06-07 13:11:00 -
Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Hedefim...

Eski Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, diplomatik müzakereler için önümüzdeki ay düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi hedeflediğini açıkladı.

25 Haziran'da sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan'ın mevcut Başbakanı Kyriakos Miçotakis, önümüzdeki ay Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılması planlanan NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme ayarlamayı planladığını söyledi

NATO Zirvesi'ni işaret etti

Miçotakis, Yunan kamu yayın kuruluşu ERT'ye verdiği röportajda, "Başbakan olursam, Yunanistan ve Türkiye'nin önümüzdeki aylarda NATO zirvesinde izleyeceği yol haritasını revize etmek için çaba göstereceğim." diyerek niyetini dile getirdi.

Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye ile olan deniz bölgelerinin sınırlandırılması meselesinin potansiyel olarak çözümü için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülebileceğinin altını çizdi.

Ayrıca Mitsotakis, Yunanistan'ın devam eden kapsamlı yeniden silahlanma girişimleriyle ilgili olarak, "Yunanistan, yanımızdaki en büyük ve jeopolitik komşumuzun varlığı nedeniyle silahlı kuvvetlerini güçlendirmek zorunda. Silahlı kuvvetlerimizin gücü açısından dengeleri değiştirmeyi başardık." dedi.

Filoda yükselmeye gitti

Son yıllarda Yunanistan, İsrail'den dronlar, Fransa'dan Rafale jetleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 filosuna yükseltmeler dahil olmak üzere önemli silah anlaşmalarına girdi.
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Ek olarak Atina, potansiyel olarak en az 20 adet F-35 hayalet uçağı satın almak için Washington ile görüştü. Öte yandan Leopard 2 tank filosunu modernize etmek ve Lynx zırhlı araçları satın almak için de Berlin ile görüşmelere başladı.

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